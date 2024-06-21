雙北合作推動機車事故防制　加強執法降低事故發生

▲雙北宣示合作推動機車事故防制。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

暑假即將來臨，有鑑於年輕人為機車族最大族群，新北市、臺北市兩市交通局及警察局交通警察大隊今（21日）共同宣示合作推動機車事故防制，除加強宣導正確交通安全及防禦駕駛觀念，以及自身安全保護意識外，闖紅燈、超速、無照駕駛及車不停讓行人等機車重大違規項目更將列為重點取締，以期確保交通安全。

雙北市交通局表示，統計2021年至2023年期間，雙北交通事故造成死傷人數中，機車事故比例占逾8成；進一步按月份統計機車事故死傷件數，每年自7月起呈現逐漸上升趨勢。

雙北市交通局指出，統計近3年機車無照駕駛事故人數每年自6月起呈增加趨勢，7月違規人數偏高，且7至9月期間違規人數皆高於平均值，因此，警方將於7至9月加強機車重大違規項目執法取締重點項目，包含闖紅燈、超速、無照駕駛及車不停讓行人等，以維護所有用路人行的安全。

雙北市警察局交通警察大隊表示，闖紅燈違規最高記點3點、罰鍰5,400元；超速違規最高記點1點、罰鍰2,400元；無照駕駛最高罰鍰2萬4,000元並當場禁止駕駛，倘為14歲至未滿18歲駕駛人，則將再通知監護人且車主吊扣牌照1個月；至於車未停讓行人違規最高記點3點、罰鍰6,000元、道安講習3小時，呼籲民眾務必遵守交通規則。

另外，考量暑假為機車考照的高峰期，雙北市交通局均持續推廣機車駕訓補助政策，臺北市並配合交通部公路局推動「道路安駕訓練」補助計畫，民眾於取得機車駕照後，再至駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，可再獲得額外補助，以培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，歡迎市民把握機會至雙北駕訓班參訓。

雙北市通局及交通警察大隊再次提醒，每個人都可能是車輛駕駛人，也都可能是行人，因此駕駛人行經路口應停讓行人，行人則不任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道且不滑手機，彼此合理的尊重，讓雙北市成為安全有序的友善交通城市。