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新店溪碧潭堰毛蟹返鄉　水漾學堂生態教學開課

▲新店溪碧潭堰毛蟹返鄉。（圖／新北市水利局提供）

▲5月初獲得小毛蟹開始上溯的訊息，立即在碧潭堰下游處佈設蟹籠觀察。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市水利局今（21日）舉辦「碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂活動」，邀請清華大學教授曾晴賢擔任講師，及新店國小、新和國小約60名師生、自然步道協會、水患治理監督聯盟以及崇光社區大學等NGO夥伴，一起來碧潭堰魚道旁參與課程，局長宋德仁表示，毛蟹返鄉水漾學堂生態教學首開課，為水漾博物館揭開序幕。

水利局長宋德仁說，毛蟹在河口孵化，長成小毛蟹後越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，5月初獲得小毛蟹開始上溯的訊息，立即在碧潭堰下游處佈設蟹籠觀察。這次水漾學堂的開課，為了讓學童近距離觀察毛蟹，特別請曾晴賢教授的生態團隊，於前一日佈設陷阱捕捉夜間活動的毛蟹，再於今日將毛蟹移置飼養盒，以現場課程解說的方式讓國小的同學們見證這一段毛蟹溯游的必經過程。連續3年的蟹訊回應，不僅顯現新店溪水質提升，更驗證了生態友善作為的成效。

▲新店溪碧潭堰毛蟹返鄉。（圖／新北市水利局提供）

▲水漾學堂活動邀請清華大學教授曾晴賢擔任講師。

新店、新和國小老師們都表示，非常開心水利局能舉辦這樣有意義的活動，跳脫過去只坐在教室上課的型態，可以近距離的觀賞毛蟹，培養學生們對自然科學的興趣，啟發他們日後自發主動學習人與環境的良善互動。學生們在活動前就非常期待今日水漾學堂的課程，看到他們在課程中學習的熱誠及充滿好奇的求知眼神，都非常感動。

水利局表示，透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保等超過20個機關的力量，為新店溪水域環境的改善打下基石，自2022年碧潭堰施工期間「密密麻麻」毛蟹大軍驚喜現蹤、2023年5月啟動「尋找蟹訊」再傳捷報毛蟹溯游重現，到今年5月首次響應「世界魚類洄游日」，連續3年的蟹訊，證明毛蟹返鄉行已成為大家每一年的期待。

宋德仁補充，正在進行中的碧潭堰環圈空間營造設計，包含有「共學空間」、「聽河想河」、「毛蟹攀爬地景」、「水文化教育園區」，以及相對應的水漾學堂教案研發、環境教育種子教師培訓營，持續深化無圍牆水漾博物館的串連，讓新店溪豐富的魚、蝦、蟹返回後，成為新北市民共學的生態教室。

▲新店溪碧潭堰毛蟹返鄉。（圖／新北市水利局提供）

▲水漾學堂於今日將毛蟹移置飼養盒。

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