新北忠孝國中新校舍啟用　侯友宜：共榮共學共享新校園

▲忠孝國中校舍各棟皆以廊道相連，也新增電梯，創造優質的無障礙學習空間。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市忠孝國中今（21日）舉辦校舍改建啟用典禮，市長侯友宜出席表示，忠孝國中原校舍老舊、氯離子含量高及防震係數力不佳，總工程經費編列逾11億改建校舍，讓孩子有更好的學習環境，同時共構地下停車場及活動中心供周遭民眾使用，增加社區停車便利性，與社區共好。

侯友宜表示，為提供孩子更安全、多元適性的學習環境，忠孝國中自2018年起開始改建校舍工程，總工程經費編列11億3,812萬元，歷時5年，完成5棟地上4層建築，包含62間教室、活動中心、自立廚房、幼兒園，同時共構地下停車場，提供481格汽車停車位及90格機車停車位，成為共榮、共學與共享新校園。

▲原校舍老舊、氯離子含量高及防震係數力不佳，總工程經費編列逾11億改建校舍。

侯友宜參觀新校舍時，也前往觀賞在校園興建過程中出土的千年原生古木-神代木，學校邀請國立臺灣藝術大學教授賴永興親自指導，透過創藝保存規劃雕塑藝術創作展示及創藝再生課程共作方式，由師生一起發揮創意完成作品，共同見證學校歷史。

教育局補充，忠孝國中校舍各棟皆以廊道相連，也新增電梯，創造優質的無障礙學習空間。另外，學校新建的自立廚房除提供校內學生使用外，亦涵蓋鄰近的後埔國小及實踐國小，可提供約4,700人的餐點，讓多校共享教育資源。

▲侯友宜出席新北市忠孝國中校舍改建啟用典禮。