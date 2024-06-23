食在地、享當季！2024竹報平安龍筍利　斗南鎮推廣烏殼綠竹筍

▲斗南鎮公所舉辦「竹報平安、斗南龍筍利」活動，縣長張麗善與斗南鎮長沈暉勛、藝人高群等人一同推廣邀請鄉親「食在地、享當季」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗南鎮公所今（23）日在斗南鎮阿丹路舉辦「竹報平安、斗南龍筍利」竹筍節活動，雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、藝人高群等人一同推廣邀請鄉親「食在地、享當季」品嘗全台產量第一烏殼綠竹筍，現場還有竹筍採收體驗、達人講解竹筍產業，與民眾一同享用竹筍美食。

斗南鎮從三、四十年前開始種植烏殼綠竹筍，是烏殼綠竹筍的原鄉，栽種面積將近300公頃，而綠竹筍近100公頃。縣長張麗善表示，雲林縣是臺灣的糧倉，也是最大蔬果、畜產中心，斗南盛產烏殼綠竹筍、馬鈴薯及絲瓜，其中烏殼綠竹筍更是全台第一，是台灣最早也最主要的烏殼綠竹筍產區，主要產地在新南、阿丹、石龜和石溪里， 產量佔全國四到五成。

張麗善縣長指出，「食在地、享當季」一直以來都是縣府極力推廣的理念，鼓勵消費者選購在地、當季優質農產品，減少碳足跡並認同在地農產品。斗南鎮長沈暉勛及團隊用心行銷在地農特產品，配合烏殼綠竹筍產季選在竹筍園旁辦理活動，藉以吸引民眾認識在地產業，讓民眾能貼進竹筍園就近觀賞並膫解竹筍的栽種方式及農民用心的管理。

▲為了讓民眾遊客更膫解竹筍而願意選購在地竹筍，現場準備竹筍料理，讓民眾品嚐風味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮長沈暉勛表示，竹筍在山上種類很多，在平地就屬烏殼綠竹比較適合栽種，口感介於竹筍和麻竹筍間。許多鄉親喜愛吃竹筍，卻不知道吃了什麼竹筍，盼藉由活動，打開斗南烏殼綠竹筍知名度，讓全國鄉親更加認識，達到提高農民收入、農特產品推廣目的。

今2024「竹報平安 斗南龍筍利」竹筍節活動十分精采多元，除了規劃了竹筍園導覽巡禮外，還有多項親子DIY 體驗活動，讓孩童能從中欣賞田園風光而膫解及熱愛在地文化及產業。為了讓民眾遊客更膫解竹筍而願意選購在地竹筍，現場也準備了竹筍粥、竹筍湯及筍仔包料理，食材皆選用斗南在地竹筍製作，讓民眾品嚐斗南竹筍鮮甜脆口的新鮮風味。

▲竹筍在山上種類很多，在平地就屬烏殼綠竹比較適合栽種，口感介於竹筍和麻竹筍間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

