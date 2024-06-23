高溫燈號擴大18縣市！4地「最燒」　雲林斗南飆38.4度

▲今日天氣炎熱，雲林斗南測站下午出現38.4度高溫 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫炎熱，中央氣象署今(23日)下午1時32分針對18縣市發布高溫資訊，雲林縣、台南市、高雄市、台東縣可能有38度極端高溫出現的機率。氣象署資料顯示，雲林縣斗南鎮的南改斗南分場測站出現38.4度。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今日白天雲林縣、臺南市、高雄市、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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氣象署表示，基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

▲氣象署高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今天持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫炎熱，南部地區偶爾有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在大台北地區及各地山區有短延時大雨發生的機率。

氣象署表示，各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縱谷溫度會再更高，容易出現局部36度以上高溫，東南部地區並有焚風發生的機率，感受相當炎熱，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

高溫資訊(橙色)

＊高溫橙色38燈號：雲林縣、台南市、高雄市、台東縣

＊高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣

＊高溫黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣