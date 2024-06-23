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大陸 大陸焦點 特派現場

「不讓我和女兒進董事會？」　陸富豪怒告上市公司

▲生氣，憤怒，握拳，不滿，抗議。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸一名富豪因自己與女兒未順利進入董事會，怒告深圳上市公司。（示意圖，非本文當事人／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

一則關於大陸29歲富二代意圖進入A股公司董事會的話題，今年一度登上微博熱搜。涉事公司21日披露的材料顯示，股東林萌起訴公司，而發難的主要原因在於其本人及其女兒進駐董事會的提案，遭到了上市公司臨時股東大會的否決。

據《觀察者網》報導，ST宇順（002289.SZ）21日披露，公司於近日收到廣東深圳市南山區人民法院送達的《先行調解告知書》《應訴通知書》等訴訟材料。

材料顯示，公司股東林萌3月7日遞交了《起訴狀》起訴公司，請求判決撤銷公司相關董事會、臨時股東大會決議並由公司承擔本案全部訴訟費用。林萌此番發難的主要原因，在於其本人及其女兒進駐ST宇順董事會的提案，遭到了上市公司臨時股東大會的否決。

根據ST宇順於1月7日晚間發佈的公告，股東林萌向公司提名了2名非獨立董事候選人，其一為本人，其二為女兒林楊威。父女二人欲同時走進ST宇順的董事會。

公開資料顯示，林萌持有ST宇順2070.60萬股股份，持股比例為7.39%，為公司第二大股東；1994年出生的林楊威畢業於波士頓大學，與林萌為父女關係，曾擔任抖音視界有限公司薪酬福利績效專家。

ST宇順1月7日發佈的決議公告顯示，父女二人的選舉議案均未通過。彼時，林萌、林楊威父女的董事候選人資格遭第五屆董事會以「1票同意，1票反對，2票棄權」否決，唯一的一張同意票來自林萌。

公司時任董事長周璐投了反對票，並表示，不確定林萌和林楊威有足夠時間、精力和能力作為董事承擔上市公司的相關工作。

林萌3月7日向深圳市南山區人民法院遞交《起訴狀》起訴ST宇順，請求依法判決撤銷公司第五屆董事會第二十九次會議決議、第五屆董事會第三十次會議決議、2024年第一次臨時股東大會決議並由公司承擔本案全部訴訟費用。

林萌認為，自己和女兒選舉非獨立董事的議案均未通過，上海奉望實業有限公司提名的9人當選董事；股東大會決議明顯從一開始就排除了非上海奉望實業有限公司推薦候選人當選董事的可能，剝奪了原告的董事席位，嚴重侵害了原告的權益，因此請求撤銷上述董事會決議及股東大會決議。

ST宇順的2023年年報中披露，林萌所持的2070.60萬股股票均處於質押狀態，其中45.70萬股處於凍結狀態。以ST宇順截至21日的市值來計算，林萌的持股市值仍然超過6000萬元人民幣。

ST宇順表示，本次公告的涉訴事項對公司本期利潤或期後利潤不存在影響。本次公告涉訴事項尚處於訴前調解階段，尚未開庭審理，尚未產生具有法律效力的判決或裁定，最終實際影響需以法院審理作出的判決和執行情況而定；公司將積極應訴，維護公司及全體股東的合法權益。

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