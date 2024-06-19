在家大吵！英富豪突「掏槍擊斃」明星辣妻　3兒目睹爸爸殺媽媽

▲英國富豪布萊斯（右）槍殺明星老婆維多利亞（左）後輕生。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）6月11日在土耳其安卡拉的家中，突然開槍殺死了他的明星老婆維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後輕生，震驚國際社會。

《太陽報》引述土耳其媒體報導，事發當晚，布萊斯因為簡訊的內容與妻子發生爭吵，一氣之下拿起家中的槍朝妻子開槍，並在殺死妻子後輕生。截至目前為止，媒體還不清楚引發這場血案的簡訊的具體內容，但相關調查仍在進行中。

出生於南非的維多利亞，十幾歲時就跟隨家人搬到捷克，並以Victoria Velvet的名字在捷克展開歌唱事業，之後轉往電視圈發展。2014年，維多利亞與身為國際石油公司ASG Inspection老闆的布萊斯結婚後，就跟隨丈夫搬到了土耳其，2人還育有3名分別為14歲、10歲和4歲的小孩。

報導稱，布萊斯在作案當時，他們的3個孩子都在家中，而這3名無辜的孩子目前已被安置在維多利亞的親戚家中。維多利亞的妹妹事後在網上悼念姊姊，並表示，「失去親人是一段極為痛苦的經驗。我們整個家庭都需要時間來消化這段不幸的遭遇。」

據當地媒體報導，布萊斯的遺體目前已被移交給他的家人，並將被帶回蘇格蘭，而維多利亞的遺體仍在土耳其。捷克共和國外交部發言人證實，駐安卡拉大使館正與維多利亞的家人聯繫，並提供領事協助。

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