　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英首富家族「剝削印度幫傭」　工作18小時只給台幣290元！4人遭判逾4年

▲▼英國最富有的辛杜佳（Hinduja）家族4名成員因剝削工人，被判4年以上徒刑。家族的2名辯護律師21日在聽完判決宣讀後離開法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國最富有的辛杜佳（Hinduja）家族4名成員因剝削幫傭被判4年以上徒刑。圖為家族的2名辯護律師21日在聽完宣讀判決書後離開法院。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國首富辛杜佳（Hinduja）家族坐擁約新台幣1.5兆資產，其中4名成員卻因為剝削在日內瓦豪宅為他們工作的印度移工，於21日遭瑞士一家法院判決罪名成立。報導稱，78歲富商的普拉卡希．辛杜佳（Prakash Hinduja）以及他的妻子、兒子和兒媳皆被判處4年到4年半不等的刑期。

綜合紐約時報、BBC報導，有3名被從印度帶至日內瓦的移工控訴，他們為同樣是印度裔的辛杜佳家族工作，每天工時長達16到18個小時，日薪只賺了7塊英鎊（約新台幣290元），低於瑞士法定薪資的十分之一，而且護照還被沒收，辛杜佳一家人很少允許他們離開日內瓦的豪宅。

檢察官在起訴書中表示，受雇於辛杜佳家族的一些負責照顧孩子或做家務的工人們月薪只有1萬盧比（約新台幣3880元），而且其中許多人來自印度的貧困家庭，不但沒有加班費，薪水還被轉入無法輕易提領的印度銀行帳戶。

起訴書也提到，工人平時睡在沒有對外窗的地下室上下舖，他們被要求隨時待命，包含前往法國和摩納哥，但工作條件與在日內瓦同樣惡劣。檢察官在庭審時還指控，這個富豪家族花在寵物狗身上的錢，比花在工人身上還多。

辛杜佳家族的辯護律師否認了這些指控，稱受雇人員皆獲得了充足的福利，沒有被隔離，而且可以自由離開別墅，員工們都「很感激辛杜佳一家給了他們更好的生活」。

辛杜佳集團78歲共同董事長普拉卡希．辛杜佳與75歲妻子卡邁爾（Kamal）被判處4年6個月有期徒刑，夫妻倆的56歲兒子杰（Ajay）和50歲兒媳娜姆拉塔（Namrata）被判刑4年。此外，他們還被法院命令支付約95萬美元（約新台幣3076萬元）的賠償金和30萬美元（約971萬元）的訴訟費。

辛杜佳家族成員對判決結果感到失望，並打算提出上訴。辯護律師強調，他們對司法程序充滿信心，並將堅決為自己辯護。據瑞士媒體報導，案件的主要原告上周已經和辛杜佳家族達成民事部分和解並撤回訴訟，但具體協議條款「保密」。

辛杜佳跨國集團由三兄弟領導，旗下業務或投資涵蓋汽車製造、銀行、石油和天然氣、房地產和醫療保健等領域，但在87歲長兄2023年5月逝世前，家族內部派系長期都在為爭奪財產互相鬥爭。根據估計，辛杜佳家族淨資產約為370億英鎊（約新台幣1.5兆元）是英國最富有的家族，在倫敦擁有大量房地產，包括一座有25間臥室的豪宅和五星級的萊佛士酒店（Raffles hotel）。

ET快訊
台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝
一上飛機「瞬間煙霧迷漫」　乘客嚇喊要逃嗎！空姐曝原因：正常
幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫
快訊／王董說的籃壇大事公布了！　確定是台灣職籃新聯盟
明晚別去這裡！台中40歲女陳屍世貿公園　「園內」辦頭七科儀
快訊／男陳屍高雄旅社！　房務開門嚇傻
卓榮泰鞠躬致歉！　喊話：下個月坐火車來花蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

粉絲快收藏！福島必玩4座吉利蛋公園　還有超萌粉色寶可夢列車

以前曾墮胎「要告訴未婚夫嗎？」　兩派戰翻：不是好事

偷小貨車「開門撞警」棄車逃進夜市　勇警負傷猛追15分鐘逮人

夾大塊芒果、奶油乳酪醬！好丘「2款芒果貝果」夏季限定開吃

卡通IP瀏海夾成新潮流？三麗鷗、寶可夢到迪士尼都有　放在頭上超可愛

3賣家超惡劣！誆195人騙115萬　民眾買遊戲機「開箱變洋芋片」

台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝

39歲詹皇將恢復自由身！　有望生涯最大52億合約＋霸王條款

朱立倫問國會改革「若清白怕什麼？」　綠委：白色恐怖時也這樣說

台鐵搶通「崇德到和仁段」！30公里慢駛　列車延誤10分鐘

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

國際熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

陸客赴日購物　海南免稅銷售暴跌

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

馬斯克當12寶爸　和正妹下屬有了第3孩

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

日本新宿歌舞伎町萬聖夜街頭將禁酒

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

火辣女大生成「老人女王」　7翁揮金爭寵只為一犒賞

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！

富豪「擲銀彈」表態　麥隆豪捐16億捧川普

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

巴黎奧運「選手村只給電扇」美國自備空調

更多熱門

相關新聞

英富豪突開槍擊斃明星妻　3兒目睹全過程

英富豪突開槍擊斃明星妻　3兒目睹全過程

英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）6月11日在土耳其安卡拉的家中，突然開槍殺死了他的明星老婆維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後輕生，震驚國際社會。

比建商入手價低！　神岡低調富豪砸4.7億買南七期土地

比建商入手價低！　神岡低調富豪砸4.7億買南七期土地

「我以前很肥」移工謊報身分　體型差很大破功

「我以前很肥」移工謊報身分　體型差很大破功

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

輝達股價狂漲！律師喊7年前就買了：退休金全靠它

輝達股價狂漲！律師喊7年前就買了：退休金全靠它

關鍵字：

剝削移工辛杜佳瑞士富豪英國首富家族印度裔富商印度移工佣人剝削移工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面