英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

▲英國最富有的辛杜佳(Hinduja)家族4名成員因剝削幫傭被判4年以上徒刑。圖為家族的2名辯護律師21日在聽完宣讀判決書後離開法院。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國首富辛杜佳(Hinduja)家族坐擁約新台幣1.5兆資產,其中4名成員卻因為剝削在日內瓦豪宅為他們工作的印度移工,於21日遭瑞士一家法院判決罪名成立。報導稱,78歲富商的普拉卡希.辛杜佳(Prakash Hinduja)以及他的妻子、兒子和兒媳皆被判處4年到4年半不等的刑期。

綜合紐約時報、BBC報導,有3名被從印度帶至日內瓦的移工控訴,他們為同樣是印度裔的辛杜佳家族工作,每天工時長達16到18個小時,日薪只賺了7塊英鎊(約新台幣290元),低於瑞士法定薪資的十分之一,而且護照還被沒收,辛杜佳一家人很少允許他們離開日內瓦的豪宅。

檢察官在起訴書中表示,受雇於辛杜佳家族的一些負責照顧孩子或做家務的工人們月薪只有1萬盧比(約新台幣3880元),而且其中許多人來自印度的貧困家庭,不但沒有加班費,薪水還被轉入無法輕易提領的印度銀行帳戶。

起訴書也提到,工人平時睡在沒有對外窗的地下室上下舖,他們被要求隨時待命,包含前往法國和摩納哥,但工作條件與在日內瓦同樣惡劣。檢察官在庭審時還指控,這個富豪家族花在寵物狗身上的錢,比花在工人身上還多。

辛杜佳家族的辯護律師否認了這些指控,稱受雇人員皆獲得了充足的福利,沒有被隔離,而且可以自由離開別墅,員工們都「很感激辛杜佳一家給了他們更好的生活」。

辛杜佳集團78歲共同董事長普拉卡希.辛杜佳與75歲妻子卡邁爾(Kamal)被判處4年6個月有期徒刑,夫妻倆的56歲兒子杰(Ajay)和50歲兒媳娜姆拉塔(Namrata)被判刑4年。此外,他們還被法院命令支付約95萬美元(約新台幣3076萬元)的賠償金和30萬美元(約971萬元)的訴訟費。

辛杜佳家族成員對判決結果感到失望,並打算提出上訴。辯護律師強調,他們對司法程序充滿信心,並將堅決為自己辯護。據瑞士媒體報導,案件的主要原告上周已經和辛杜佳家族達成民事部分和解並撤回訴訟,但具體協議條款「保密」。

辛杜佳跨國集團由三兄弟領導,旗下業務或投資涵蓋汽車製造、銀行、石油和天然氣、房地產和醫療保健等領域,但在87歲長兄2023年5月逝世前,家族內部派系長期都在為爭奪財產互相鬥爭。根據估計,辛杜佳家族淨資產約為370億英鎊(約新台幣1.5兆元)是英國最富有的家族,在倫敦擁有大量房地產,包括一座有25間臥室的豪宅和五星級的萊佛士酒店(Raffles hotel)。

