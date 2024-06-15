台鋼科大校院評鑑未過！專家：改善不如預期「需投入更多資源」

▲台鋼科大校院評鑑未過，專家認為是改善不如預期，導致評鑑委員沒信心，董事會需投入更多資源。（圖／台鋼科大提供）

記者許敏溶／台北報導

高苑科大去年在台鋼集團接手後，成為全台第一所順利解除專案輔導的大專校院，並改名台鋼科大。但根據教育部公布最新科技校院評鑑報告，台鋼科大在「校務經營與發展」一項仍是未通過。私校工會指出，台鋼科大在評鑑中有十幾項未通過，代表改善狀況不如預期，教育部也擔憂後續狀況，建議台鋼科大董事會能像中信集團當初承諾中信金融學院5年捐資3億，才能真正扭轉困局。

受到少子化衝擊，私校停招停辦事件頻傳。位於高雄的高苑科大也因此被教育部列為專輔學校，面臨退場危機，但在台鋼集團接手並投入資金後，解除退場危機，並改名為台鋼科大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，教育部近期公布112學年科技校院評鑑報告，台鋼科大在評鑑中有十幾項未通過或有條件通過，尤其在「校務經營與發展」一項未通過，缺失包括校務發展計畫仍未配合學校定位調整，生源萎縮導致教學、營運成本增加，加上之前逐年縮減教師研究績效獎勵經費，導致研究量能下滑，不利於產學合作。

台鋼科大未來若校院評鑑多次未過，仍有可能被教育部列為專輔學校名單。私校工會理事長吳忠春指出，台鋼科大目前雖然因為台鋼集團接手而暫時解決財務危機，也因此免除專輔，但從教育部公布的評鑑報告內容看來，高達十餘項是未通過或有條件通過，顯示學校改善狀況不如評鑑委員預期，也擔憂資金不足影響學校未來。

吳忠春進一步說明，從評鑑報告上顯示，評審委員認為董事會對老師與產學合作的獎勵不足，導致學術研究與量能無法產生，也擔憂少子化加上學生人數偏少，影響學校後續經營。而最好的方式，就是台鋼科大董事會能像中信集團當初針對中信金融學院承諾5年捐資3億，透過董事會穩定投入資金，讓教師安心投入教學與產學合作計畫，學生也可安心就讀，才能真正扭轉困局，免於再度被列為專輔學校名單，也可做為未來其他有意協助私校轉型企業的典範。

台鋼科大校長陳天惠則表示，上述評鑑是在今年1月5日進行，還是高苑科大時代，過去學校的確有很多問題，但在台鋼集團今年2月正式入主後，很多問題都改善，包括評審委員建議的內容，都是校方目前正努力進行並改善中，現在校務已經步入正軌，包括校方提供弱勢學生四年免學雜費與住宿費，因此今年招生上看7成，遠高於去年1成多，且董事會也向教育部承諾，未來5年，每一年的決算報告，都要有1億元流動資金，校方也有信心再次評鑑時會通過。