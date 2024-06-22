孫安佐爭議連爆「是故意氣爸媽」！網揭裝瘋心態：他很可憐

▲孫安佐最近再次成為媒體焦點。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

星二代孫安佐（本名孫健豪）近期脫序行為接連不斷，不久前才因為在泰國呼麻鬧事而被逮捕，日前帶火槍上街又惹議，有網友好奇，對孫安佐的行為感到困惑，聽到有一派說法是，孫安佐不滿父母孫鵬與狄鶯，所以一直惹事。對此，不少網友猜測是「故意的」，目的是要氣孫鵬、狄鶯，「這可能是他抗議的方式」。

有網友在Dcard發文，「孫安佐到底是裝的還是是真有病？」從出事至今，都看不懂孫安佐的行為，有人說他是故意裝的，「就是為了噁心他的父母」，如果說吸大麻或是喝符水的行為有點病態，但吸大麻可以靠驗尿證明清白，下符水的話應該不會做出反向操作的行為。

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原PO指出，「其實也有人說，他是不滿父母很久導致他預謀出事，花父母的錢再加上讓父母身敗名裂，已達到目的，那他到底是聰明還是裝的，有沒有網友有不同看法？」

▲孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的獨子。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



貼文曝光，多數網友認為孫安佐只是叛逆，「我覺得是故意的，因為他真的不爽父母的控制欲，所以故意做出讓父母不爽的行為」、「反骨有一支影片跟孫安佐拍的，看起來就只是個很愛動漫的正常人，純粹討厭媒體就裝瘋賣傻吧」、「故意裝的，他精神高機率沒問題，他知道自己在耍白痴，他可能想報復他父母？或者覺得台灣記者跟社會輿論很靠北所以故意耍白爛？我猜他本性是好的」、「我覺得他有點報復性自毀，但他的行為真的是幼稚到讓人覺得他是故意為之」、「故意讓他爸爸丟臉的吧，他們還沒找到和解的方法，大概會一直這樣搞」。

也有網友心疼表示，「他也蠻可憐的，物質很豐盛，心靈很空虛，如果從小到大吃什麼穿什麼都要被限制，一點自主權利都沒有」、「家家有本難念的經，就算經濟不錯，高壓環境還是會逼死人的」、「我感覺他真的很可憐，藝人的小孩都會被七嘴八舌，然後爸媽控制欲又那麼強，心理素質不夠強大的話，很有可能就是活在自己的世界裡躲起來」。

事實上，電商網紅「486先生」曾指出，孫鵬與狄鶯都不是壞人，每個人第一次當父母，「對孩子的教育都是摸著石頭過河」，不過，孫安佐的思想偏激行為，已經跟社會脫序了，「顯然他們三個人絕對有了問題」，他建議盡快找個人諮詢，給3人分析與建議，讓生活趕快回到正確軌道。