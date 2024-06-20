遊艇派對結識孫安佐　「只是喜歡刀槍」經紀人讚他善良體貼

記者劉昌松／台北報導

藝人孫安佐和經紀人朱翊銘19日因涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭檢警搜索約談，孫安佐訊後30萬元交保，朱翊銘則因涉嫌襲警遭逮捕，多吃一條妨害公務罪嫌被移送法辦，台北地檢署20日下午諭令3萬元交保後，原本情緒激動的朱翊銘，心情平穩地向媒體透露，在遊艇派對上認識孫安佐，而孫善良體貼，絕對不會傷害人，只是喜歡武器，喜歡槍喜歡刀，希望社會不要對這樣一個興趣汙名化。

▲孫安佐的經紀人朱翊銘(圖)否認攻擊警察，並表示希望幫孫安佐盡情發揮喜歡武器的興趣。（圖／記者劉昌松攝）

曾代表台灣維新參選立委的朱翊銘表示，警方發動搜索時，他原本在孫安佐家，警方並沒有出示要搜索他家的搜索票，後來到了他家，同住的友人房間已經被搜過了，又有警察要進去，他因此出手阻止，才與警察發生身體碰撞，朱翊銘否認有打警察。

朱翊銘並回應媒體詢問表示，孫安佐善良很體貼，絕對不會傷害人，只是喜歡武器，喜歡槍喜歡刀，希望社會不要對這樣一個興趣汙名化，「我覺得他很有才華，希望他可以盡情發揮」。朱翊銘說：「我們是在一個遊艇派對認識的，現在壓力很大，先平復一下再討論，先聚焦原本說的拯救世界的計畫活動。」

▲孫安佐涉持有非法槍枝被諭令30萬元交保並責付父親孫鵬帶回。（資料照／記者黃克翔攝）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐在16日晚間，上IG發文秀出自己疑似手持槍枝的照片，晚間就和經紀人朱翊銘帶著瓦斯火槍現身台北市信義區，因涉及持有非法槍枝等違法疑慮，北檢檢察官姜長治19日指揮台北市刑大、信義分局搜索孫、朱2人住處，並扣得瓦斯火槍等證物，已送鑑定是否具殺傷力，孫安佐19日晚間被諭令30萬元交保，限制住居並責付孫鵬帶回。

朱翊銘因在搜索過程中不配合警方執勤，又疑似動手傷害警方，被依妨害公務、傷害罪現行犯逮捕，朱翊銘認為逮捕違法，向法院聲請提審遭駁回，又被送回信義分局重新製作筆錄，所以比孫安佐晚了一天才移送北檢，朱翊銘在司法機關移送過程中，不斷向媒體激動大喊聲稱自己遭違法搜索，直到交保卸下手銬，才終於情緒平穩地接受媒體採訪。