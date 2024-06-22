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她在雜貨店買到懷舊文具　網友認證阿嬤家必備：以前有人會吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在住家樓下的雜貨店買到一罐「懷舊文具」，她提到，自己上一次使用是讀幼稚園的時候，而且聽說以前的產品可以吃，讓她感到很驚奇。文章公開之後掀起網友留言討論，「小時候回憶」、「阿嬤家都會有」；甚至有真的吃過的網友表示，其實吃起來沒有什麼味道，還不如吃糖果。

女網友在雜貨店買到懷舊文具。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO在雜貨店買到超懷舊的文具。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片並表示，日前為了讓兒子完成作業，在住家樓下的雜貨店買了一罐漿糊，她記得自己上一次使用漿糊是讀幼稚園的時候，而且聽說以前的產品可以吃，只是現在越來越少見了。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，「我是聽說以前真的有人會吃」、「漿糊，以前去郵局寄信的時候櫃檯旁邊都會有」、「貼春聯超好用」、「小時候回憶」、「阿嬤家都會有」、「這個放太久會乾掉，平常也沒什麼人買，店家不太會放，要過年那段時間比較好買」；甚至有真的吃過的網友表示，其實漿糊沒有什麼味道，還不如吃糖果。

漿糊或稱糨糊，通常是以糯米或其他澱粉穀物製成。農業部農業主題館手工紙與書畫裝裱網站，也有刊登漿糊的製作方法，使用的原料是小麥澱粉（無筋麵粉），製作方法有2種，分別為沖煮法和鍋煮法，詳細如下：

沖煮法：又稱水沖法，是將澱粉加上少許冷水調勻，再以沸水沖製，邊攪拌邊沖至糊成半透明的狀態即可。

鍋煮法：先將澱粉與冷水攪拌均勻，接著放到熱源上邊攪拌邊加熱，直到糊成半透明狀態即可。

煮好的漿糊要等到冷卻之後才能使用，冷卻的漿糊可以放在陶盆中加水存放，也就是所謂的養糊，有需要使用的時候，再拿出來過濾即可。

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