閒置機車「長出小鳥＋4顆蛋」萌翻萬人　網友籲注意1事

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友目擊住處樓下的機車前置物箱被小鳥當成「移動城堡」，甚至還有4顆鳥蛋，讓他忍不住開玩笑道，「機車要常騎，不然會長小鳥。」小鳥築巢的可愛照片吸引超過1萬名網友按讚，不過，也有好心人提醒，雖然看起來很可愛，但之後要記得清理乾淨，否則等到有禽蟎的時候就會變成好可怕。

▲原PO發現機車前置物箱被小鳥築巢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一組照片，照片內容是他家樓下的機車，機車的前置物箱內居然有一隻小鳥，窩內還有4顆鳥蛋，讓他忍不住開玩笑道，「機車要常騎，不然會長小鳥。」

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文章公開之後吸引許多網友按讚，還被管理員轉分享至臉書社團「爆料公社」，並獲得超過1萬人按讚。大家紛紛留言表示真的很可愛，「這窩點完美」、「房租怎麼算」、「怎麼感覺有點溫馨」、「成了移動城堡」、「好好喔，人家的車都長小鳥，我們的車都長垃圾」、「我的長過麥香奶茶跟50嵐」。

不過，也有網友好心提醒，雖然看照片覺得很可愛，但車主之後還是要記得妥善清理，否則等到有禽蟎的時候就會變成好可怕。另一名網友表示，之前住處的冷氣旁邊有小鳥築巢，後來家中物品瘋狂出現白點，等到發現原因的時候，禽蟎已經從冷氣孔延伸到牆壁、電視、櫃子櫃、客廳，最後使用水煙殺蟲劑才完全清除。

新北市動保處表示，禽蟎若無鳥類宿主，會咬住遇到的人類（被咬到會產生紅疹），但無法在人類身上生存，此外，禽蟎喜歡溫暖潮濕的環境，春夏時節是最活躍的季節，提醒民眾請勿直接接觸野外禽鳥或其排泄物，注意打掃居家環境，確實遵守「不接觸、不餵食」原則，並記得用肥皂勤洗手，以杜絕疫病傳染之虞。