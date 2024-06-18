不輸無人拉麵店！家樂福「超狂服務」曝光　網讚爆：這價格很猛

▲「代客煮」每份30元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「這種服務真的頂了！」日前有網友發文表示，他逛家樂福時，留意到現在有項新服務！只要多花30元，家樂福就會幫忙代煮泡麵，且還有雞蛋、蔬菜可以吃。貼文曝光後，吸引大票網友直呼，「蠻划算的，來去吃爆它」、「價格可以」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「家樂福對出外人真的太友善了啦！這種服務真的頂了！」他近日發現家樂福有提供代客煮的服務，買了泡麵之後，額外加30元就可以享受代煮泡麵的服務，且這價格還附了一顆蛋和當季蔬菜。

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原PO認為，對於想吃泡麵的來說，不但不用額外準備器具、配料，而且還有專人煮，真的很方便，「促銷在地蔬菜（不管是滯銷或是新產品），也替出外人解決用餐的經濟實惠問題及不便利性，根本雙贏！」

貼文曝光後，底下網友紛紛大讚，「比無人拉麵店便宜很多」、「代煮一定比自己煮好吃，網咖的泡麵就是」、「好像還可以，方便又省錢，說真的平均下來比便當便宜很多」、「這價格很猛」、「很划算耶」、「不用自己煮和洗碗盤，30元很可以」。

事實上，代客煮服務已經推出一陣子，不過並不是所有分店都有，目前僅確定內湖店和彰化店有在試營運。另外，家樂福也有提供代煮水餃的服務，於生鮮區購買後，加20元即可享受服務。

▲OK mart煮麵機。（圖／業者提供）

針對現煮泡麵服務，OK mart在指定門市也引進「韓國自助煮麵機」，讓消費者在門市就能自己煮泡麵，進入門市後選好想吃的口味並結帳，就能到煮麵機以簡單3步驟、300秒拿到一碗熱騰騰現煮泡麵。

除了泡麵，也有人比較傾向吃便當，像全聯就有推出美味堂便當（包含60元幸福餐盒、89元熱便當），其中60元的黃金厚厚雞排餐盒因為肉很厚，讓不少人覺得CP值高、很佛心，只要架上還有，就會拿一個去結帳。

▼全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」。（圖／業者提供）