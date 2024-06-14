文字訊息「附上1表情」他看不懂意思！網答案不一：不是驚訝嗎

▲很多人傳訊息都會加上顏文字、emoji等。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在傳文字訊息時，會加上顏文字、emoji等，以表示當下心情，或讓訊息看起來有溫度。近日有網友發文拋問，「『@@』代表什麼意思啊？」貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文貼出一張截圖，只見訊息寫道「先來公司好了＠＠」，他則回了一個「恩」字。看到@@以後，也讓他好奇拋問，「『@@』代表什麼意思啊？」現在還有年輕人會用這些符號嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「無奈、不解、白眼吧」、「@@ 我都習慣用來表達『暈倒』、『傻眼』」、「沒有太大意思，只是讓文字感覺沒那麼冷冰冰的表情符號」、「表達對當下事情的無奈，但並沒有太責怪任何人的意思，就會用@@，符號看起來像是暈頭轉向、懊惱，例如：為什麼電話能說的事情要來公司說@@」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

其中比較多人則認為，這是「驚訝」的意思，「驚訝@@」、「驚訝吧@_@」、「@@這是驚訝的意思，睜大眼睛」、「@@驚訝、不知道欸，取代嗯嗯」、「不是驚訝的意思嗎」。

另也有網友分享，「用電腦才會打的符號，手機直接有圖了（指emoji）」、「在LINE上打這些符號沒什麼問題，畢竟是聊天軟體，不要在mail這種正式溝通上打這些符號就好」、「我只愛用這個=__=」、「我記得早期沒有圖案時，通訊系統都是用打字當表情」。話題引發討論。