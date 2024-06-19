國小數學「9X4=36」被扣分？　網友解惑：前後順序很重要

記者黃翊婷／綜合報導

一名家長18日上網PO文求助，表示孩子的國小數學測驗，寫「9X4=36」被扣分，不知道錯在哪裡，希望高手解答一下。文章公開之後引發網友留言熱議，很快就有熱心人幫忙解惑，被乘數和乘數位置應該對調，「這是被乘數和乘數的關係，邏輯要搞清楚，不是答案對就是對，前後順序很重要」。

▲家長貼出數學測驗內容，希望大家幫忙解惑，到底為什麼會被扣分。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該名家長18日在臉書「爆廢公社」發文求助，表示不明白孩子的國小數學測驗為何會被扣分，希望有高手幫忙解答。而在附上的照片中，題目為「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」雖然最後答案正確，但算式「9X4=36」卻被圈起來扣分。

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文章公開之後引發網友留言熱議，還被社團管理員轉發至臉書粉專「爆料公社」。一派網友認為，只要答案對就應該算對，除非題目有要求要用什麼算法去解；但大多數網友都表示可以理解扣分的原因，被乘數和乘數位置應該對調為「4X9=36」，因為「這是被乘數和乘數的關係，邏輯要搞清楚，不是答案對就是對，前後順序很重要」。

還有人進一步詢問，被乘數和乘數是否很重要，這又是在訓練什麼？其他人也熱心解答，「數理首重邏輯、理解與順序，我不覺得學習乘數、被乘數是一個多此一舉或失敗的課程」、「可能一維乘法因為有交換率很多人沒意識到，但是在矩陣乘法中，是沒有交換率的，誰在前、誰在後（會）直接影響答案的喔，養成好習慣是有助於未來課程教學的」。