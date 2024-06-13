小一閱讀題問「做家事是誰的責任？」　爸見女兒答案傻了

▲女兒的答案讓原PO直呼，「下課直接送安親班！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

家事應該是誰要做？近日有男網友發文表示，女兒書上的「閱讀素養題」，問說「做家事」是誰的責任？而女兒的回答，就讓他愣住，「明天下課直接送安親班！」貼文曝光後，引發討論，結果不少網友都笑回，媽媽應該會很滿意這個答案。

男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，「先不管閱讀素養題內容在講什麼，看到小一女兒寫這種答案，明天下課直接送安親班！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原PO貼出的照片可見，書上有一道「閱讀素養題」，學生讀完文章後，必須回答選擇題。文章內容大致是說，趁著爸爸放假在家，全家人決定要一起動手做家事；文章第二段也提到，爸爸整理儲藏室時，翻到了讓作者愛不釋手的吊飾。

因此題目就問，「『做家事』應該是誰的責任呢？」只是原PO的女兒閱讀文章後，就選擇「爸爸」 ；另一題問說，「什麼樣的狀況下，會讓你有『愛不釋手』的感覺？」女兒這題則回答「不小心觸電時」。

貼文曝光後，底下網友紛紛笑回，「第一題的答案深得媽媽們喜歡」、「第一題回答得不錯」、「我覺得做家事沒錯啊」、「然後一堆媽媽拍手稱對」、「女兒真棒！我針對第一題給滿分」、「第一題正確，第二題有點恐怖」、「這女兒真貼心」。也有網友回應，「我倒是覺得平常家事都是爸爸在做，所以小孩覺得那應該是爸爸的責任」。