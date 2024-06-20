情侶交往多久「發生關係？」　男網友曝真心話：認真不要太快

▲交往多久才會發生關係？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶穩定交往一段時間後，就會展開進一步的關係，近日有網友發文表示，她從沒有過性經驗，近來想和男友試試看，大家都是在一起多久才「全壘打」呢？貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少男網友也說出真心話。

女網友在Dcard上，以「情侶在一起多久全壘打的」為標題發文透露，她其實從未有過性經驗，近日則想和男友試試看。不過她也坦言自己內心有點緊張，且因為和男友才交往一個月，所以不知道這樣會不會太快？大家都是在一起多久才「全壘打」呢？

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貼文曝光後，不少網友分享經驗，「負兩個禮拜」、「我自己是交往5個月的時候啦，不過因為是第一任的關係，所以可能算比較久才全壘打，主要是你們的感情穩定了、也建立起一定的信任以後就可以了」、「交過兩任都還沒做過，因為還年輕，個人認為可以不用太快發生關係」、「我自己覺得一個月真的太快了，我自己是一年才會」、「從來沒想在婚前全壘打」。

其中還有些男網友表示，「認真不要太快給對方甜頭，前面跟他說你還需要時間準備，多花一點時間觀察行為，畢竟是你自己的身體」、「講真的，我自己是男的，交往當然想打X，越快越好。但越快就能打到X，也越不會去珍惜，因為根本沒有先建立感情，哪來的感情需要去珍惜」、「建議多了解一陣子，本性都還沒露出來」。

另也有網友建議，「不要來問別人多久全壘打，每個人的感受都不一樣，如果你對於這件事還是有猶豫，請有原則的把持住自己的底線，你有明確表示還不想要發生關係，但一直暗示或盧小的就直接分了」、「會不會太快，是看你的需求，看你是否做好心理準備，有擔心、有什麼考慮，都建議和男朋友詳細地表達清楚」。