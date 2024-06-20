2年前奪命失敗！嘉義男「21字」吐殺情敵決心：不然為何要和解？

▲嘉義男持刀刺殺前妻男友，躲摩鐵與警對峙，舉槍自戕亡。（圖／翻攝臉書、記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市一名陳姓男子(44歲)懷疑前妻與現任邱姓男友(42歲)有染，今(20日)凌晨自備鋁梯爬進邱男2樓住處，揮刀殺害邱男、刺傷邱男兒子(24歲)，逃至摩鐵與警方對峙期間，舉槍自戕身亡。而陳男在行兇9天前，在臉書提及2年前曾刺殺邱男失敗一事，「我當然要跟你和解啊，不然報仇可能還要等三四年」，可見陳殺意已決，令人不寒而慄。

根據判決內容，陳男2年前早就懷疑妻子婚內出軌邱男，2022年4月10日上午飲酒後，知悉邱男會參加遶境陣頭的前提下，下午攜帶水果刀前往遶境現場，看到邱男坐在貨車上，便氣沖沖上前質問與妻子的關係。

過程中雙方一言不合，陳男便取出腰間的水果刀，朝對方狂砍，導致邱男受有頭皮開放性傷口、腹胸挫傷、左右手開放性傷口等等。當時嘉義地院審酌雙方已達成和解，邱男撤回刑事告訴，全案公訴不受理。

▲陳男作案用兇刀曝光。



而陳男在行兇前10幾天來，幾乎每天都會在臉書寫下與前妻、2名兒子的種種，以及對邱男的怨恨，其中一篇訣別書於6月20日，2643字的長文中講述對兒子們想說的話，悲憤表示「我總說血親以外，我被我這輩子最信任的兩個人玩弄，羞辱，背叛」，又提及前妻堅決離家時「當下一道閃耀的綠光照在蒙受妳偷情事實的羞辱又低聲下氣忍辱求妳回頭的我身上，當時還對妳抱有期望而依然愛著妳的我，忍下了當下激動的情緒。」

提到2年前的傷害事件，陳男譏笑稱「你是真的當我低聲下氣跟你談和解是因為我怕進去關嗎？」、「我當然要跟你和解啊，不然報仇可能還要等三四年後，我早憤恨而亡了」，可見其行兇心意已決。