年輕人不講話「媽媽面試狂答」　主管1原因秒錄取！全場看傻

▲面試過程中，都是媽媽在講話。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次看見面試帶媽媽來的...」一名男網友說，看到20歲求職者帶著媽媽來面試，過程對方不發一語，都是媽媽代為回答，這讓原PO覺得驚呆「哇靠，太有趣了吧！」而最後原PO決定錄用，原因是看見家長如此強勢，讓原PO感嘆自己媽媽也是控制慾很強，「不知道能不能用自己的前車之鑒改變他！」

一位男網友在Dcard表示，最近面試時，他頭一次遇到求職者帶媽媽來，「原本以為『我媽媽說不行』，『我問一下我媽』」就是媽寶男極限了，結果現實這案例更精彩，對方是20歲的年輕人，「全程都是她母親在跟我面試...哇靠，太有趣了吧！」

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談話過程中，原PO說，「那『孩子』就傻傻的坐在旁邊沒辦法回答，有夠可憐」，已經都成年了，卻還是任由媽媽擺布人生。

事實上，原PO也從求職者的身不由己，想起自己被束縛的童年，媽媽同樣是個控制慾很強的人，「要不是我從小叛逆，成年後跑出國偷偷結婚定居國外，至今我都沒有選擇權話語權。」

對此，原PO破天荒決定錄用這孩子，「不知道能不能用自己的前車之鑒改變他，如果沒救就只好丟掉惹！」

底下網友紛紛傻眼笑虧，「感覺他媽媽會跟他一起報到上班，記得先說好薪水只發一人份」、「你人真好，不然他應該找不到工作」、「大學畢業前打工，我媽也是陪同我面試」、「我之前也遇過這樣的人，工作3天開始瘋狂找理由不來，鬼隱一個月之後再跑來要3天薪水」、「我親戚也是媽媽跟著去面試，但我親戚不缺錢，家裡有礦超有錢，後來也面試上了 一做就是十年到現在」、「會不會孩子是自閉症啊，我之前在某基金會很多這種的」。