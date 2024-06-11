兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

▲阿姨擔心會生出笨小孩。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

男女戀情發展成熟時，總要面臨「見家長」這一關，而父母都會在意兒女另一半的條件，一名網友表示，表弟就讀醫學系，女友就讀私立大學，是個正妹，但表弟媽媽認為，小孩的智商會遺傳媽媽，反對兩人交往，好奇「智商真的是遺傳媽媽嗎？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「醫學系的表弟女友被阿姨嫌棄」，表弟是一名醫學系學生，女友是個美女，學歷是私立大學；然而，這段感情遭到了家人的反對，「阿姨說小孩智商是遺傳母親，所以反對他們交往」，表弟陷入了兩難，不想違背家人的意願，也不願意離開女友。

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原PO不禁好奇，「請問大家，智商真的是遺傳自母親嗎？有無實際的例子可供參考 謝謝大家！」

對此，網友搖頭嘆，「阿姨是住海邊是吧」、「如果不是唬爛，就算找到門當戶對的，女的也會被這種婆婆搞到發瘋」、「問阿姨自己的學歷是什麼啊」、「又還沒要結婚，管這麼多幹嘛」、「這年代長得帥或美比唸是不是國立的重要」、「阿姨就是厲害，踩別人同時還捧了自己」。

也有網友認為真的有影響，「這是真的，所以為什麼那麼多主科太太的小孩都那麼聰明，像爸爸就完了啊」、「真的是遺傳母親，但是後天因素也很多」、「這是真的，但是男生的智商遺傳自媽媽，女生的智商遺傳自爸爸，娶到笨女生會生出智商低的兒子」、「有一種說法是管智商的基因在X染色體裡，而男生的X染色體一定是母親提供，所以兒子智商會受媽媽影響，女兒就不一定」。

▲「智商基因在X染色體上」說法被推翻。（圖／記者姜國輝攝）

臉書粉專「瑞德醫師, aka RED」曾發文解釋，很多人聽過「智商基因在X染色體上」，男童的染色體是XY，X來自母親、Y來自父親，所以智力由母親決定。不過，此說法的根據是引用又少又舊的英文「報導」。

「真正的研究」發現，智商是由數千個「多基因」所共同貢獻一小部份而決定，而且爸爸和媽媽對於孩子智力的影響相關係數是相近的，「智力基因在X染色體」的說法早在10年以前就被推翻了。此外，影響智力的因素，有一半是「後天環境塑造的」。