　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲阿姨擔心會生出笨小孩。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

男女戀情發展成熟時，總要面臨「見家長」這一關，而父母都會在意兒女另一半的條件，一名網友表示，表弟就讀醫學系，女友就讀私立大學，是個正妹，但表弟媽媽認為，小孩的智商會遺傳媽媽，反對兩人交往，好奇「智商真的是遺傳媽媽嗎？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「醫學系的表弟女友被阿姨嫌棄」，表弟是一名醫學系學生，女友是個美女，學歷是私立大學；然而，這段感情遭到了家人的反對，「阿姨說小孩智商是遺傳母親，所以反對他們交往」，表弟陷入了兩難，不想違背家人的意願，也不願意離開女友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁好奇，「請問大家，智商真的是遺傳自母親嗎？有無實際的例子可供參考 謝謝大家！」

對此，網友搖頭嘆，「阿姨是住海邊是吧」、「如果不是唬爛，就算找到門當戶對的，女的也會被這種婆婆搞到發瘋」、「問阿姨自己的學歷是什麼啊」、「又還沒要結婚，管這麼多幹嘛」、「這年代長得帥或美比唸是不是國立的重要」、「阿姨就是厲害，踩別人同時還捧了自己」。

也有網友認為真的有影響，「這是真的，所以為什麼那麼多主科太太的小孩都那麼聰明，像爸爸就完了啊」、「真的是遺傳母親，但是後天因素也很多」、「這是真的，但是男生的智商遺傳自媽媽，女生的智商遺傳自爸爸，娶到笨女生會生出智商低的兒子」、「有一種說法是管智商的基因在X染色體裡，而男生的X染色體一定是母親提供，所以兒子智商會受媽媽影響，女兒就不一定」。

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲「智商基因在X染色體上」說法被推翻。（圖／記者姜國輝攝）

臉書粉專「瑞德醫師, aka RED」曾發文解釋，很多人聽過「智商基因在X染色體上」，男童的染色體是XY，X來自母親、Y來自父親，所以智力由母親決定。不過，此說法的根據是引用又少又舊的英文「報導」。

「真正的研究」發現，智商是由數千個「多基因」所共同貢獻一小部份而決定，而且爸爸和媽媽對於孩子智力的影響相關係數是相近的，「智力基因在X染色體」的說法早在10年以前就被推翻了。此外，影響智力的因素，有一半是「後天環境塑造的」。

ET快訊
快訊／台中男陳屍屋內　警追查死因
幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝
快訊／新店工廠大火傳惡臭　消防局提醒關閉門窗
陸艇闖淡水河蹓躂時序曝　解放軍前少校刪航跡紀錄
快訊／馬拉威副總統墜機亡！　機上全數罹難
知名女YTR遭砂石車擦撞　摔倒險遭輾
快訊／吳東進列被告遭約談　停職仍24次任會議主席
潮州副站長舉槍照槓酸民！屏東警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

女友穿貼身上衣「遮胸口」他不解　網喊1類人要遮：小心露奶頭

「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

女友穿貼身上衣「遮胸口」他不解　網喊1類人要遮：小心露奶頭

「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

景福宮、警友會捲袖捐血做公益　提前歡度警察節盼拋磚引玉

新興5月營收年增57%、月增37%　Q2賣船貢獻EPS約0.48元

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！首打席敲長打慶祝

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

富士山LAWSON「達成3條件有望拆黑幕」　官方再推7個最佳拍照點

ROSÉ尖矛珠寶戴上癮　酷味穿搭露纖腰平衡一下

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

生活熱門新聞

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

快訊／寶林換肝女今下午過世！北市衛生局長證實

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

更多熱門

相關新聞

心儀女生提「先試車再交往」　老司機曝3件事必做

心儀女生提「先試車再交往」　老司機曝3件事必做

現代社會風氣開放，性事對許多年輕人來說，已經不是難以啟齒的禁忌話題，一名男網友表示，心儀對象主動提出「試車」，如果合的話再深入交往，比較不會浪費時間，女生還強調是第一次對別人提出這個請求，讓他感到驚訝，猶豫該不該答應。貼文一出，網友紛紛提醒「真的沒提過試車的人，連提都不敢提」。

童如廁找不到媽媽　東港警助團圓

童如廁找不到媽媽　東港警助團圓

陳傑憲千安慶祝儀式　家人獻花有洋蔥

陳傑憲千安慶祝儀式　家人獻花有洋蔥

「訂房被刷161萬」飯店裝傻！同業曝內幕：超雷

「訂房被刷161萬」飯店裝傻！同業曝內幕：超雷

她衝好市多搶特價品！賣場1理由取消優惠

她衝好市多搶特價品！賣場1理由取消優惠

關鍵字：

智商遺傳媽媽家人網友

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面