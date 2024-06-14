面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

▲有女網友面試餐廳外場，卻被以「長很醜」為由打槍。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

隨著暑假與畢業季來臨，正是青少年打工、新鮮人求職旺季，不過卻有一名女網友發文抱怨，她近日到一家義大利麵餐廳應徵外場人員，卻在面試過程中遭老闆公開羞辱「妳長得很醜，不好意思我們沒辦法錄用妳」，讓她深受打擊，甚至想當場挖洞跳進去。貼文一出，瞬間引爆網友怒火。

一名女網友在Dcard發文表示，她長相普通，皮膚較黑，但身材並無過胖問題，然而在面試過程中，她發現有兩位女店員在老闆身後盯著她看，竊竊私語，似乎在嘲笑她的外貌。最讓她難以接受的是，面試最後，老闆竟然當眾直言「妳長得很醜，不好意思，我們沒辦法錄用妳」。

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原PO表示，當下有許多服務生和客人都目睹了這一切，「我走的時候，還有服務生在笑，有的客人尷尬的看著我，我都想挖洞了」，此事也讓她大受打擊，並直言「第一次遇到這麼直接的老闆」。

▲原PO分享超慘面試經歷。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛砲轟店家「什麼破店還人身攻擊，老闆情商有夠低，不想錄用找其他理由帶過去就行，還當客人面前這樣羞辱人，素質有夠爛，公布出來得了，完全不想去消費」、「拜託公布店家，這種人品很差的人平常一定也對客人品頭論足，噁心」、「可以跟我們說是哪一間嗎？我們大家一起去給他一星」。

其中，也有網友安慰「至少遠離了一份爛工作，老闆這人品，想必這工作不怎麼樣」、「可以去勞工局申訴」、「會覺得很沒禮貌，不進去也罷」、「Google就業歧視，他會被罰款」、「你很幸運，那個老闆很糟」、「拍拍，慶幸是無緣的老闆，沒有裝模作樣再露本性」。