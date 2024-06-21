她收面試邀請！查「前輩心得」神閃屎缺　過來人點頭：不要不信邪

▲妹子查「面試心得」神閃屎缺，好奇「大家面試前，都會先查公司嗎」。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在參加面試前，可能會上網尋找攻略，或參考其他面試者的經驗，有一名女網友分享，她最近收到一間公司的面試邀請，原本已經打算答應赴約，不料上網一查其他人面試該公司的心得後，才發現是「屎缺」，嚇得趕緊拒絕，因此也好奇「大家面試前，都會先查公司嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她最近收到一間公司的面試邀請，原本已經準備答應赴約了，結果上網查了其他人的面試心得，發現許多人勸「千萬不要去」，才發現面試的工作是「屎缺」，嚇得趕緊拒絕，直呼「好險有先看查面試履歷的App，躲過一劫心情真好」、「大家也會先查公司，再去面試嗎，歡迎分享心得」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「一開始不信，親身體驗後，求職真的要多注意，看看評價、查詢是否有違法、負面新聞等」、「我也習慣面試前看評論，說很差的，一般真的都很差，不能不信邪」、「我會查唉，特別這一、兩年的社會新聞，更讓我覺得查一下比較安全」。

還有人也分享自己的經驗，「真的覺得人力銀行上的『屎缺』越來越多，我一直都有查評價的習慣，某次秉持著「應該是個案吧」的心態，還是去面試，面試完有錄取去上班，結果真的是屎缺，跟網路上講得一模一樣，不要不信邪」、「最近才去面試一間評價不太好的公司，果不其然，面試被洗臉」。