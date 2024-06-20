台中旅行團遊金門上吐下瀉　衛生局曝檢驗結果：排除食物中毒

▲台中旅行團遊金門疑食物中毒案，經衛生局檢驗結果出爐。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

來自台中一組61人旅行團赴金門旅遊，5月27日傍晚在某餐廳用餐後，28日凌晨起陸續出現發燒、上吐下瀉等症狀，其中15人更到金門醫院掛急診。院方研判疑似食物中毒，立即通報金門縣衛生局，經檢驗後，暫排除食品中毒可能。

金門縣衛生局今公布該案環境及人體檢體的檢驗報告，結果有2名患者檢出諾羅病毒，但稽查當日已無食餘檢體可供抽驗，沒有足夠證據可判定與曾在金門縣用餐的5家餐廳有明確因果關係，故暫排除食品中毒可能。

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該台中市旅遊團61人於今年5月27日下午5時到金門某餐廳用餐後，28日凌晨起多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局立即派員前往5家個案曾用餐過的餐廳稽查，但稽查當日均已無食餘檢體可供抽驗，另抽驗環境及人體等相關檢體，檢驗報告已全數出爐。

本案抽驗得環境檢體包含刀具、砧板塗抹拭子各5件，其中於「金O禮寓飯店」抽驗之1件砧板檢體檢出「金黃色葡萄球菌陽性/腸毒素未檢出」，其餘9件檢體均未檢出病原微生物。人體檢體方面，送驗糞便檢體共計21件（來自患者4人及廚工17人），名其中2名患者檢出諾羅病毒，餘2名患者及17名廚工則均未檢出病原微生物。

衛生局表示，砧板檢出金黄色葡萄球菌/腸毒素未檢出，反映業者在製作餐點過程中砧板未澈底清潔洗淨、消毒，或工作人員的衛生習慣不當。微生物的動態消長與製造調理場所的衛生狀況密切相關，因此餐飲業者應當落實食品安全衛生自主管理，並加強內部管理及改善缺失，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保調膳食品的安全及衛生。

另針對稽查項目，有違反食品良好衛生規範(GHP)準則相關缺失者，衛生局均已責令業者限期改善並複查合格。根據相關檢驗結果綜合分析，本案暫無法判定為食品中毒事件。