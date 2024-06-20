手機掉在YouBike！男大生回頭找「被騎走了」　警1小時神奇尋獲

▲印尼籍男大生不慎將手機遺留在YouBike車籃，台中員警1小時後在另一站點尋獲。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中1名19歲葉姓印尼籍男大生，13日不慎將手機遺落在YouBike前方的置物籃，他回頭尋找時發現單車已經被人騎走，在路人幫助下到派出所報警，員警透過客服確認，發現單車在850公尺外的租借點，立即帶男大生前往尋找，幸好手機仍在置物籃內，葉男成功找回手機後，不斷向警方致謝，大讚台灣警察「真的超厲害」。

台中市警局第三分局立德派出所13日晚上9點半，一名19歲的葉姓印尼籍男大生焦急上門求助，經員警了解，原來男大生晚上騎乘共享單車YouBike至台中火車站附近的商場購物，約莫過了半小後，才驚覺自己將手機遺留在YouBike前方的置物籃，趕回還車處找尋，卻發現車子已被借走。

由於葉男今年4月才剛來台求學，不僅人生地不熟，沒了手機也不知該如何向朋友求助，最後在熱心路人的指引下，懷抱一絲希望到派出所求助。

警員陳皓傑、施淦運確認葉男手機無人拾獲後，立即協助撥打共享單車的客服專線，查得葉男騎乘的單車編號與該車目前的位置，發現下一位租借民眾已將車輛歸還至850公尺外的站點，便趕往該處，幸好手機仍在置物籃內，葉男找回手機後，終於放下心中大石頭，感謝台灣警察幫助，直呼真是不可思議。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。而民眾出遊時倘若遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。