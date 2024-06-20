金門休旅車肇逃自撞起火！警目擊逮人變救人　駕駛昏迷骨折送醫

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門地區今(20)日午間發生一起嚴重車禍！1名男子駕駛黑色休旅車行經伯玉路瓊林附近路段時，擦撞一部機車後加速肇逃，卻突爆胎自撞路邊護欄，彈回馬路上擦撞另一部車後起火燃燒，經路過員警和周遭民眾合力滅火，緊急將車內人員救出，該駕駛雙腳骨折，和另2名受傷民眾一同送醫治療。

▲金門休旅車駕駛肇逃自撞後火燒車。（圖／記者林名揚翻攝）

這名男子駕駛黑色休旅車，由金城開往太武山方向，行經伯玉路瓊林附近路段時，擦撞一部同向機車後加速肇逃，正巧金湖分局偵查隊長謝承宏從後方開車經過，正好目擊，跟車準備前往逮人時，肇逃車輛行駛至小徑圓環時突爆胎失控、高速撞路邊護欄又彈回馬路上、擦撞一部民車後起火燃燒。

駕駛疑因重傷受困車內情況危急，謝警見狀立刻停車飛奔前往，將昏迷的駕駛救出，並招來附近行經車輛駕駛一同拿滅火器幫忙滅火，避免造成更嚴重的災害。

金門縣消防局獲報，派遣第二大隊、金湖、金沙及金寧車組，計各式消防車、救護車7輛及職、義消人員17名前往救援。

消防局表示，現場為兩自小客車交通事故，其中一車輛擦撞圓環旁圍牆，車頭起火全面燃燒，所幸受困駕駛與乘客第一時間由一旁路人救出，車組人員初期以滅火器進行火勢壓制，後續佈署水線搶救火勢，並確認有無其他人員受困車內，過程運用破壞器材針對車頭進行必要破壞，以確認無復燃之疑慮；另兩名受傷民眾由救護人員給予必要救護處置後，送往金門醫院救治，整起救援在現場消防及警察合作下順利完成搶救任務。