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全球250大幸福城市揭曉！歐洲17城奪金　台北桃園高雄擠進世界前百

▲▼從象山望向台北101景。（圖／CFP）

▲台北、高雄、桃園都入列全球250大幸福城市。（圖／VCG）

文／中央社

總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」最近發布「幸福城市指數」報告，總分最高的17座城市都在歐洲，而台灣有3座城市上榜，台北排名第46，高雄第64名，桃園第88名。

「生活品質研究院」（Institute for Quality of Life）研究人員分析各種「與居民生活品質和幸福感直接相關的指標」，彙整出「幸福城市指數」（Happy City Index）報告，總共有250座城市上榜，美國有10座城市躋身全球最幸福城市之列。

研究人員針對人民、治理、環境、經濟、交通移動性等5大「對幸福有直接影響」的領域進行評分，其中包括24個子類別，例如教育系統和交通安全，將全球250座城市分為金牌、銀牌、銅牌3組。

根據生活品質研究院的榜單，列入金牌的37座城市沒有排名，總分最高的是丹麥阿胡斯（Aarhus），接著是瑞士蘇黎世（Zurich）和德國柏林（Berlin），而總分最高的前17座城市都在歐洲，特別是在丹麥、瑞士、德國、荷蘭、芬蘭、英國、瑞典、奧地利和冰島。

美國僅有明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）入選金牌組，明尼阿波利斯在經濟類別中得分很高，以微弱優勢略勝瑞士巴塞爾（Basel）一籌。

美國共有10座城市上榜，躋身銀牌城市之列的有波士頓（Boston）、巴爾的摩（Baltimore）和哥倫比亞特區（D.C.），銅牌城市則有舊金山（San Francisco）、鹽湖城（Salt Lake City）、麥迪遜（Madison）、匹茲堡（Pittsburgh）、羅徹斯特（Rochester）和波特蘭（Portland）。

亞洲部分，名列金牌城市的有日本大阪、新加坡以及韓國首爾；台灣上榜的3座城市，以及日本東京（Tokyo）和韓國釜山（Busan）都位於排名第38至第100名的銀牌組。

排名第101至第250名的銅牌城市，則有日本京都（Kyoto）、澳洲雪梨（Sydney）、加拿大溫哥華（Vancouver）和蒙特婁（Montreal）、泰國曼谷（Bangkok）和清邁（Chiang Mai）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）、中國南京和武漢等。

然而，正如研究人員所言，很難根據數字來衡量任何人的幸福感。

「在統計學上，沒有哪個女人或男人的幸福感可以透過將她或他置於世界各地不同城市來研究。在每個地方，許多其他的決定性因素都會影響一個人的幸福感。」

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