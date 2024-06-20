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社會 社會焦點 保障人權

通緝男酒駕拒檢！狂催油門飆國道自撞　拒酒測+違規吞20萬罰單

▲▼通緝男拒檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於高雄火車站後站盤查張姓男子。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名張姓男子今(20日)凌晨駕駛自小客車行跡詭異，巡邏員警發現後上前攔查，張男拒檢並加速逃逸，員警從高雄火車站後站一路追上國道，發現張男在匝道口自撞，員警立即將他壓制在地，經盤查確認為通緝犯，全案移送偵辦。而張男拒絕酒測，加上交通違規部分，警方則開出6張共計20萬6800元罰單。

▲▼通緝男拒檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張男拒檢並重踩油門逃逸（圖／記者許宥孺翻攝）

事情發生在20日凌晨2點25分，三民一分局員警執行巡邏勤務，巡經九如二路、松江街口時，發現一名66歲張姓男子駕駛轎車行車不穩且沒開大燈。員警上前攔查，張男搖下車窗表示「沒有喝」，但拒絕下車，並趁員警不注意，重踩油門加速逃逸。

員警立即呼叫線上警網支援攔截圍捕，張男則一路開上國道一號，員警一路跟在後頭，原想放棄追緝，並於鼎金匝道口下交流道時，發現張男所駕駛的車輛竟自撞於匝道上。

▲員警苦追15公里才在國道發現他自撞。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警苦追15公里才在國道發現他自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方立即上前查看，發現張男頭部挫傷，意識清楚無立即生命危險，隨即將他壓制在地，經查證後，發現張男是高雄地檢發布的商業會計法通緝犯。另，張男身上散發濃厚酒味，疑似酒後駕車，張男當場表示拒測。全案依公共危險、商業會計法通緝移請高雄地檢署偵辦。

▲▼通緝男拒檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲支援員警到場將張男壓制在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於張男拒絕酒測，警方依法對他開出18萬元罰鍰；而拒檢逃逸部分，讓警方苦追15公里，警方對他開出5張罰單，分別是拒檢逃逸、危險駕駛、闖紅燈、未依規定使用方向燈、逆向行駛，6件加起來共計20萬6800元。

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