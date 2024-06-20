賓士男酒駕拒檢狂竄！「掃15車+撞燈桿」鑽死巷被逮　女伴也挨罰

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局警員在新生北路2段上擔服勤務，發現1台賓士自小客車改裝排氣管、且車速過快，警員上前攔查示意賓士停靠路邊受檢，但駕駛卻不願配合，直接加速逃逸，竄進林森北路383巷，因巷道狹小撞上路邊13台機車、1台電動車以及1台自行車，連路燈都被撞壞，最後卡在死巷內無法前進才乖乖就範。

警方調查，29歲的徐姓男子載著31歲的歐姓女子一起北上，前往北市中山區錦州街的餐廳與朋友一起餐敘，席間喝了威士忌，但直接與歐女開車離開，行經新生北路2段時因為改造排氣管聲浪太大、車速過快，警員上前攔查，徐男自知酒駕所以加速逃逸。

▲徐男北上找朋友餐敘喝威士忌，排氣管太大聲遭攔查，他開進無尾巷遭逮。(圖／記者邱中岳翻攝）

徐男因為不熟悉路況，所以開進林森北路383巷內的無尾巷，還撞擊路邊停放的13輛普重機、1輛微型電動二輪車、1輛自行車、1支燈桿，導致車輛損壞停止前進，員警持槍喝斥其下車，並將徐姓駕駛、副駕駛座歐姓女子等2人一併帶回派出所偵訊。

徐姓駕駛酒測值達0.4，當場依照公共危險罪嫌將他逮捕，另外歐姓女子也因為未阻止徐男酒駕，依照連坐法處分；至於遭波及的路邊機車，將通知車主到案確認是否提告，毀損的燈桿也將通知北市府公園路燈管理處人員進行處理。

▲賓士男開車逃進無尾巷，撞15台車後停下，警方當場掏槍喝斥下車。(圖／記者邱中岳翻攝）

徐男到案後表示，當天跟朋友相約在北市中山區錦州街上的餐廳吃飯，席間喝完酒後又要去新北市林口區找人，為了趕時間所以才會冒險酒駕上路。