　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中捷事故調查報告出爐！運安會揭「救命5關卡失效」：差3秒撞上

▲中捷,綠線。（圖／市府提供）

▲台中捷運去年5月10日發生建商吊臂入侵路線，列車撞上釀1死15傷。（資料圖／市府提供）

記者李姿慧／台北報導


台中捷運112年5月10日遭建商施工桁架入侵，列車卻仍載客發車，保全一度揮手示意，不過43秒後列車以43.7公里時速撞上，釀1死15傷，運安會今(20日)公布最終調查報告，提出9大分析和6改善建議，指系統安全設計5關卡失效，緊急按鈕作業需要15到16秒，但列車12秒就撞上，唯一可阻止列車出發為外力阻止月台門關閉，不過保全未受相關訓練，導致無法阻止憾事。

根據運安會調查，該起事故台中捷運錯失5關卡阻止列車發車，吳吉村表示，包括手動駕駛是第一道可阻止列車出發關卡，駕駛台設計無法自動運轉，平時會上鎖，事故當天，隨車站務員雖有想到，但必須拿出鑰匙開啟，受過訓練員工需要15秒到16秒作業時間，但列車12秒就撞上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吳吉村表示，釋放把手、緊急按鈕也是阻止列車發車機制，但因列車處於運轉，操作把手鎖定，人員無法操作，都無法達到立即停車目的。

▲▼運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

▲運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

吳吉村表示，月台門如果有人試圖外力阻擋關閉，可達到阻止列車出發效果，但保全沒有受相關訓練，當天無法用該方式阻止列車出發，月台門阻擋關閉是系統安全設計，非一般正常SOP使用；另緊急斷電箱也無法達到緊急停車目的。

吳吉村坦言，中捷相關安全系統設計機制都無法發揮效果，達到阻止列車出發，運安會已要求台中捷運重新檢視緊急停車規範。

ET快訊
孫安佐經紀人不肯上車！　遭警「壓進車內」狂喊：非法搜索
快訊／唐治平經紀人發3聲明求助！　領唐媽遺體卡關
快訊／孫安佐經紀人二度被「壓進警車」！　移送畫面曝
台灣學生毆打陸教授！　嗆復旦大學是「混蛋大學」
YT驚見「搭訕大奶妹」頻道！偷拍胸部上傳　1堂課收7990
快訊／台南阿兵哥慘壓車輪下滿地血　驚悚照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

在日本被摸！最美里長曝警方「提1問題」籲台日友好：我不會仇視

不是鼎泰豐！外國友人點名「超普1連鎖店」　他傻：旅遊YTR介紹的

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

防桁架入侵中捷憾事重演　交通部擬訂捷運兩側「高空吊掛」規範

申請交通維持也無法阻止中捷意外　運安會提6改善

噁外送員專「搭訕大奶妹」！偷拍胸部上傳YT　開課1堂收7990元　

還有12萬人沒領！去年度文化幣使用倒數11天　清空點數秘招曝光

「阿姨上學囉！」紀錄片首映　盼看見失智者獨特性

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

在日本被摸！最美里長曝警方「提1問題」籲台日友好：我不會仇視

不是鼎泰豐！外國友人點名「超普1連鎖店」　他傻：旅遊YTR介紹的

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

防桁架入侵中捷憾事重演　交通部擬訂捷運兩側「高空吊掛」規範

申請交通維持也無法阻止中捷意外　運安會提6改善

噁外送員專「搭訕大奶妹」！偷拍胸部上傳YT　開課1堂收7990元　

還有12萬人沒領！去年度文化幣使用倒數11天　清空點數秘招曝光

「阿姨上學囉！」紀錄片首映　盼看見失智者獨特性

建議北捷車廂全面加裝「讓座鈴」　民眾黨立委：有需求就按

第一代名模王靜瑩演公主病媽　陳庭妮怒嗆：妳都幾歲了

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

藍白批賴清德3大委員會疊床架屋　綠委曝主要功能：盼朝野正面看待

溫泉會館欠稅逾70萬遭法拍　家具設備卻消失！一巧合曝光了

「覬覦我老婆的好兄弟」！嘉義男殺人前留訣別書：聽我最後的悲鳴

「清朝蟲王」SoBaD愛子將出生　鳳梨妹懷孕甘苦「痛到在浴缸睡覺」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

北海道少女「車內遭性侵」！　47歲男老師被逮辯：不記得了

生活熱門新聞

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

「2檔股票」賺300萬！銀行女離職：這裡賺5萬太慢了

未來一個月「超強運四生肖」

妹妹嫌做餐飲狗都不如　寧願躺著賺

友才出來「浴室魚腥味濃爆」　她被臭暈：不敢同房了

蘇花改開放白牌機車通行「今年底前試辦」　設機慢車專用道

西門町「50年排骨飯店」頂讓　老闆太累想退休

郵局員工恐領嘸4.4個月獎金！首次考成拿乙等　中華郵政要申覆

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

噁外送員專「搭訕大奶妹」！開課一堂收7990元　

博恩坦言撐不住了　從來沒有這麼難過

更多熱門

相關新聞

防桁架入侵中捷憾事　交通部修法訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

防桁架入侵中捷憾事　交通部修法訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

台中捷運112年5月10日遭建商施工桁架入侵釀1死15傷，運安會今(20日)公布調查報告，並建議交通部重新檢視或修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」及鐵路禁建限建相關法規，交通部表示，目前正進行法規修正預告作業，希望越快越好。

申請交維也無法阻止桁架入侵中捷　運安會提6改善

申請交維也無法阻止桁架入侵中捷　運安會提6改善

離家20km陪騎Ubike　母親眼看兒遭撞輾哀號慘死

離家20km陪騎Ubike　母親眼看兒遭撞輾哀號慘死

查德軍火庫爆炸9死46傷！　居民：以為恐攻

查德軍火庫爆炸9死46傷！　居民：以為恐攻

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

關鍵字：

中捷運安會吊臂事故起重機調查台中捷運運安會調查死亡

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面