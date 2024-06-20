中捷事故調查報告出爐！運安會揭「救命5關卡失效」：差3秒撞上

▲台中捷運去年5月10日發生建商吊臂入侵路線，列車撞上釀1死15傷。（資料圖／市府提供）

記者李姿慧／台北報導



台中捷運112年5月10日遭建商施工桁架入侵，列車卻仍載客發車，保全一度揮手示意，不過43秒後列車以43.7公里時速撞上，釀1死15傷，運安會今(20日)公布最終調查報告，提出9大分析和6改善建議，指系統安全設計5關卡失效，緊急按鈕作業需要15到16秒，但列車12秒就撞上，唯一可阻止列車出發為外力阻止月台門關閉，不過保全未受相關訓練，導致無法阻止憾事。

根據運安會調查，該起事故台中捷運錯失5關卡阻止列車發車，吳吉村表示，包括手動駕駛是第一道可阻止列車出發關卡，駕駛台設計無法自動運轉，平時會上鎖，事故當天，隨車站務員雖有想到，但必須拿出鑰匙開啟，受過訓練員工需要15秒到16秒作業時間，但列車12秒就撞上。

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此外，吳吉村表示，釋放把手、緊急按鈕也是阻止列車發車機制，但因列車處於運轉，操作把手鎖定，人員無法操作，都無法達到立即停車目的。

▲運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

吳吉村表示，月台門如果有人試圖外力阻擋關閉，可達到阻止列車出發效果，但保全沒有受相關訓練，當天無法用該方式阻止列車出發，月台門阻擋關閉是系統安全設計，非一般正常SOP使用；另緊急斷電箱也無法達到緊急停車目的。

吳吉村坦言，中捷相關安全系統設計機制都無法發揮效果，達到阻止列車出發，運安會已要求台中捷運重新檢視緊急停車規範。