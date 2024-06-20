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社會 社會焦點 保障人權

首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」　

記者游瓊華／台中報導

在台中捷運砍人事件中，第一個遭砍、身中多刀的呂姓高中生，日前康復出院。當時呂姓高中生右胸、右肩和後背都有刀傷，肋骨被砍斷，傷勢嚴重，緊急手術後才搶回一命。當時呂同學急救時接受大量輸血，呂家人為感謝社會大眾的熱血相挺，決定在7月26日舉辦捐血活動感謝社會。呂姓高中生透露，當時沒有想要逃跑，是因為「覺得不會有人在捷運上拿刀砍人」，他透過電話接受《ETtoday新聞雲》採訪時，也再度感謝當天幫助他的人以及長髮男「許瑞哥哥」。

▲中捷受傷高中生「激似韓星太陽」，7/26出席捐血活動感謝大眾。（圖／呂爸爸提供）

▲中捷砍人事件中受傷的呂姓高中生康復出院，家屬曝光影片，呂同學被發現神似韓國天團BIGBANG成員太陽，呂家也將在7月26日舉辦捐血活動感謝大眾。（圖／ETtoday合成）

時隔一個月，呂同學首度受訪，並告訴記者，自己很感謝大家的關心，很想回學校上課，預計暑期輔導時就會返校，捐血活動當天也會在場奉茶。

呂爸爸受訪提到，當時兒子連書包都被砍斷，急救時換了身體三分之一的血液，是社會大眾的熱血相挺，讓他得以重獲新生；呂表示，公司以往就常舉辦捐血活動，今年不僅延續，也擴大舉辦，將聯合商圈的5間店面全數開放冷氣等候區、招待茶水，共3台捐血車，期望邀請540位熱血民眾一起參與，也希望透過這項活動，喚起善的循環。

▲中捷受傷高中生「激似韓星太陽」，7/26出席捐血活動感謝大眾。（圖／呂爸爸提供）

▲呂爸爸表示，這次兒子受傷靠社會大眾的熱血相挺，他們回饋社會，也舉辦捐血活動，感謝大家，當天兒子也會在場奉茶。（圖／呂爸爸提供）

呂爸爸也透露兒子目前狀況，雖然外觀看起來已經好大半，但包括骨頭、肺部瘀青等內傷只好三分之一；呂爸爸更首度曝光兒子的正面影片，長相激似韓國天團BIGBANG成員太陽。呂同學也首度透過電話接受《ETtoday新聞雲》的訪問，並回應記者，提到感謝大家關心，很想回學校上課，預計暑期輔導時就會返校，捐血活動當天也會在場奉茶。

此外，呂爸爸也提到，將邀請中捷英雄長髮男許瑞顯參加，對此，許瑞顯表示，目前還沒收到邀請，但因接下來要準備比賽，捐血恐會影響訓練，要回去研究一下才能決定，但仍希望有機會可以共襄盛舉。

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