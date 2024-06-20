防桁架入侵中捷憾事重演　交通部擬訂捷運兩側「高空吊掛」規範

▲中捷去年5月10日發生建商施工桁架入侵事件，釀1死15傷。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運去年5月10日遭建商施工桁架入侵釀1死15傷，運安會今（20日）公布調查報告，建議交通部重新檢視或修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」及鐵路禁建限建相關法規。交通部表示，目前正進行法規修正預告作業，希望越快越好。

運安會今公布中捷事故調查報告，直言該案即便提出交通維持計畫，僅能降低施工期間對交通影響，無法阻止桁架斷裂入侵中捷。

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運安會提6項改善建議，包括台中捷運重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定、交通部重新檢視或修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」及鐵路禁建限建相關法規、勞動部建立塔式起重機拆除作業指引。

並要求施工單位宇球國際興業公司明確規範吊掛操作遵守「起重升降機具安全規則」，不得以搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業，避免以斜拉方式吊掛物件，導致桁架不當受力而挫曲斷裂；嘉謜工程行應明確要求吊掛現場指揮人員提醒拆除機操作人員，不得以搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業。

針對運安會要求重新檢視和修法，交通部表示，「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」部分修正草案5月24日預告，預告期預計2個月，7月24日前將蒐集各界意見，若有其他意見，則還要再進行修正，若沒有其他意見，則可進入法規會修法程序，希望愈快愈好，發布實施後也會同步發文給地方政府。

交通部5月24日預告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，增訂高空吊掛作業應提出安全影響評估，明定作業計劃要包含高空吊掛作業、區域範圍、位置和時間等，預計最快下半年發文地方政府實施。