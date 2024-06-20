　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

▲▼2024年伊斯蘭教徒在聖地麥加（Mecca）「朝覲」（Hajj）環繞天房（Kaaba）。（圖／路透）

▲ 伊斯蘭教徒在聖地麥加「朝覲」（Hajj）環繞天房（Kaaba）。（圖／路透）

文／中央社

穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，朝聖者死亡人數今天增破900人，據報有上千人失蹤，家屬與友人急尋他們的下落，包括到醫院找人或在網路上發文協尋。

法新社報導，來自世界各地大約180萬人參加為期數天、多為戶外的朝聖活動，許多人年邁體弱。沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）本月17日氣溫飆至攝氏51.8度。

一名阿拉伯外交官員告訴法新社，光是埃及朝聖者的死亡人數，就從昨天的300多人暴增到「至少600人」，大部分是被熱死。

根據法新社統計各國公布的死亡人數，到目前為止死亡總數已增至922人。

這名外交官員後來還說，埃及官員在沙烏地已接獲「1400起朝聖者失蹤通報」，包括600人死亡。

突尼西亞一名男子今天告訴法新社，自阿拉法特山（Mount Arafat）15日朝聖活動達到高潮以來，他70歲出頭的妻子便下落不明。

他說，由於妻子沒有登記，也沒有正式的朝覲許可證，因此無法使用供朝聖者降溫的空調設施。

他說：「她是一位老太太。她當時很累，感覺超熱，而且沒有地方睡覺。」他還說： 「我跑遍了所有醫院，都沒找到她。」

臉書（Facebook）和其他社群媒體網站可見到許多失蹤者的照片，以及請求協尋的資訊。（譯者：盧映孜／核稿：劉文瑜）

ET快訊
麥加朝聖遇高溫「逾900死」　上千人失蹤！
快訊／台通爆內線A上億　董座兒延押2個月
台積電「封裝技術」傳大躍進！　若研發成功很驚人
遊艇派對結識孫安佐　經紀人讚：他善良體貼有才華
丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！
空拍畫面曝！鹿港千坪家具廠全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

沒薯條吃！韓麥當勞突宣布「意料外問題」暫停供應　套餐也點不了

上班5年狂加薪！他卻因「1困境」想離職：職業生涯都毀了

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆　自爆：從未洗手

匆忙離開忘鎖門！男上車突聞惡臭　回頭驚見「座位多2坨屎」

日本在野黨提「內閣不信任案」！　執政聯盟靠人數優勢否決

加拿大宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織　籲在伊公民離境

普丁赴越南國是訪問　讚對俄烏戰爭「立場平衡」

北韓3男3女淫亂高中生開「雜交性愛趴」！　公共澡堂淪淫窟

掉包點滴！惡魔護士「止痛藥換自來水」　16患者嚴重感染身亡

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

沒薯條吃！韓麥當勞突宣布「意料外問題」暫停供應　套餐也點不了

上班5年狂加薪！他卻因「1困境」想離職：職業生涯都毀了

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆　自爆：從未洗手

匆忙離開忘鎖門！男上車突聞惡臭　回頭驚見「座位多2坨屎」

日本在野黨提「內閣不信任案」！　執政聯盟靠人數優勢否決

加拿大宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織　籲在伊公民離境

普丁赴越南國是訪問　讚對俄烏戰爭「立場平衡」

北韓3男3女淫亂高中生開「雜交性愛趴」！　公共澡堂淪淫窟

掉包點滴！惡魔護士「止痛藥換自來水」　16患者嚴重感染身亡

咪妃海邊脫了「解放比基尼」！　渾圓形狀看光羞喊：開心

孫安佐頻鬧風波　黃韻玲兒也是星二代...嘆：家家有本難念的經

潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字

快訊／北市議員陳重文涉貪案外案　台通董座兒內線A上億延押2個月

賴清德Threads辦抽獎引網友瘋搶　親簽版《時代》雜誌限量送

怕擋路放角落？空氣清淨機使用5技巧　避免無效清潔又浪費電

台灣登上日本雜誌特輯！松下洸平一人遊、浪花男子「我愛台灣」必收

卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

陳子豪有拜有保佑！　被排第1棒有預感

臺南夏日音樂節將軍吼登場 　玖壹壹、婁峻碩嗨翻進駐

橘貓把阻止當耳邊風　路過未乾混凝土留印

國際熱門新聞

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

惡狼公園性侵　13歲女「在男同學面前」失身

路邊性侵女生　噁狼竟是百年壽司店老闆

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

尹錫悅宣布　南韓進入「人口緊急狀態」

情侶海邊擁吻　她下秒遭大浪捲走

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」

北海道少女遭男老師「車內性侵」

菊陽町補助　赴台旅遊每人2050元

「飛行員禁止留鬍子」背後原因曝光

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆

更多熱門

相關新聞

交通部明提「道安總動員」具體措施　周周開記者會

交通部明提「道安總動員」具體措施　周周開記者會

今年首季交通事故統計日前出爐，整體死亡為234人，比去年同期減少51人、降低17.9%，不過1到3月行人死亡卻增加15.5%，比去年同期增16人，交通部明天（21日）將在行政院會上報告具體行動措施，強化和地方合作，加速路口改善，並每周開記者會公布道安資訊。

中捷事故調查報告出爐！運安會揭「救命5關卡失效」：差3秒撞上

中捷事故調查報告出爐！運安會揭「救命5關卡失效」：差3秒撞上

離家20km陪騎Ubike　母親眼看兒遭撞輾哀號慘死

離家20km陪騎Ubike　母親眼看兒遭撞輾哀號慘死

西半部熱到紅通通！午後「雷雨熱區」曝　下周水氣往南跑

西半部熱到紅通通！午後「雷雨熱區」曝　下周水氣往南跑

今午後防雷雨　專家曝下周熱帶擾動「成颱機率」

今午後防雷雨　專家曝下周熱帶擾動「成颱機率」

關鍵字：

麥加朝覲穆斯林天氣死亡

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面