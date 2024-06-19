8美元=1個月飯錢！展望會推心測「你是哪款熱湯」搶救飢餓難民

▲6成難民餓到想輕生！台灣世界展望會推出心測，呼籲民眾關注並搶救難民。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

近期蘇丹及加薩衝突、極端氣候、經濟困境，據聯合國難民署最新統計，全球流離失所人口連續12年增長，5月破紀錄1.2億人。有難民每個月僅分配到8美元吃飯錢，多達6成冒出輕生念頭。台灣世界展望會為了搶救飢餓難民，也推出「你是哪款熱湯？」心理測驗，測出每個人擁有的溫暖能量，響應飢餓三十。

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▲台灣世界展望會推出心測「你是哪款熱湯？」呼籲民眾響應飢餓三十，關注並搶救難民。（圖／台灣世界展望會提供）



世界展望會6月發布《糧食削減》（RATION CUTS）報告，針對6國阿富汗、孟加拉羅興亞難民、黎巴嫩、剛果民主共和國、索馬利蘭及烏干達畢迪畢迪（Bidi Bidi）難民營，抽樣近千位難民訪談。發現今年1月起，許多家庭改成每日只吃一頓飯，而每3位受訪者就有2位缺食物、餓肚子入睡，更有46%家戶從早到晚一整天沒進食。此外，童婚、性暴力、童工、兒童販運的風險正「驚人地增加」。

去年世界糧食計劃署（WFP）經費不足，兩度削減羅興亞難民的配給，世界展望會羅興亞緊急回應團隊工作人員表示，「每月最辛苦的時期一人只配到8美元，換購一袋米、三顆小洋蔥、油和鹽，就是一整個月所能吃到的食物」，導致很多兒童水腫、體重過輕、免疫低落、急性營養不良，甚至奪走孩子生命。

▲近期蘇丹及加薩衝突、極端氣候、經濟困境，全球難民連續12年增長，5月破紀錄1.2億人。（圖／台灣世界展望會提供）

《糧食縮減》指出，精神疾患盛行率也提升3-4倍，兒童受暴數據更不斷上揚，有41%難民提到，無論男孩或女孩，都遭受更多暴力、忽視或虐待。烏干達畢迪畢迪75%的難民家，有懷孕的未成年女兒，因為被迫童婚，或與年長男人性交易換取食物；阿富汗更有97%的父母，因糧食不足提前嫁女兒。

缺糧也造成多達63%成年人常感到絕望，不少大人或兒童都談到了輕生的念頭，在烏干達的護理員提到，有些父母無法為孩子提供食物，壓力過大而自盡。

▲聯合國估計，糧食援助每減少一個百分點，就增加40多萬人瀕臨飢荒邊緣。（圖／台灣世界展望會提供）

聯合國估計，糧食援助每減少一個百分點，就增加40多萬人瀕臨飢荒邊緣，世界展望會在46 個國家提供超過2000萬人糧食和現金援助，包含烏干達、孟加拉羅興亞、剛果、索馬利蘭、黎巴嫩、阿富汗在內的緊急援助，更回應國內急難特況、重疾、災難的家庭和兒少急迫需求。

▲台灣世界展望會推出心測「你是哪款熱湯？」呼籲民眾響應飢餓三十，關注並搶救難民。（圖／台灣世界展望會提供）



為了呼籲更多民眾關心飢餓難民，台灣世界展望會也推出「你是哪款熱湯？測你擁有的溫暖能量」心理測驗，從特別的情境，測出符合自我特質的救援工作角色，更認識緊急任務、響應飢餓三十，救援世界角落裡奮力求生的孩子。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995