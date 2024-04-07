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加薩飢荒嚴重！英出動海軍建碼頭救援　加碼39億援助巴勒斯坦人

▲▼加薩人道主義救援。（圖／路透）

▲加薩飢荒問題嚴重，當地的巴勒斯坦人急需人道主義救援。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國外交部與國防部6日宣布，英方將派出一艘皇家海軍軍艦到加薩，協助美國及其盟友興建臨時碼頭，並提供970萬英鎊（約新台幣約39億元）資金，建立一條人道主義海上走廊，援助巴勒斯坦平民。

據路透社報導，加薩飢荒問題日益嚴重，美國總統拜登3月宣布，美方將與賽普勒斯及其他盟友聯手，在加薩沿岸興建臨時碼頭，通過海路直接將物資送進加薩，以免物資通過陸路運輸時遭戰火波及，而官員們認為這條人道主義海上走廊有望在5月初啟用。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）6日證實，英國政府已出動一艘海軍船艦前往地中海東部，幫助美方在加薩海岸修建臨時碼頭，「加薩的飢荒狀況很糟，我們仍致力於為那些迫切需要援助的人提供幫助」。

▲▼加薩人道主義救援。（圖／路透）

▲WCK車隊日前在加薩遇襲後，不少慈善組織都暫停救援，加劇了當地230萬人的飢荒問題。（圖／路透）

卡麥隆的辦公室也透露，英方承諾將提供970萬英鎊的援助設備與後勤專業知識，協助建立從賽普勒斯到加薩的人道主義海上走廊，為巴勒斯坦平民提供援助。

外交部表示，根據這項計劃，未來援助物資將預先在賽普勒斯進行篩檢，然後再通過臨時碼頭直接送入加薩；如果以色列同意開放阿什杜德港（Ashdod）的話，物資也可以直接通過港口運入加薩。

英國表示，英方將繼續呼籲「改革消除衝突機制」，並保證援助人員的安全。此前，美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）有一支車隊在加薩慘遭以軍轟炸，導致7名志願者身亡。隨後，許多援助組織紛紛暫停在巴勒斯坦領土的行動，讓當地的飢荒問題愈發嚴重。

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