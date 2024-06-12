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移民船「葉門外海沉沒」　聯合國：至少49死、140人失蹤

▲▼葉門南部城市荷台達（Hodeida）海邊一艘小船。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門南部濱海城市荷台達（Hodeida）岸邊停放的一艘船。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國組織「國際移民組織」（IOM）11日表示，一艘載滿移民的船隻在葉門外海沉沒，導致至少49人死亡、140人失蹤，罹難者包括31名女性及6名孩童。

IOM聲明指出，船上載著260名左右的索馬利亞與衣索比亞移民，從索馬利亞北部海岸出發，預計展開穿越亞丁灣（Gulf of Aden）的320公里旅途，10日卻在葉門南部外海沉沒。

IOM表示，目前已有71人獲救，搜救工作仍在持續中。發言人阿布納杰拉（Mohammedali Abunajela）說，10日的沉船意外「又一次提醒我們，迫切需要相互合作，以解決移民挑戰，並且確保路線沿途的安全與保障。」

▲▼葉門。（圖／翻攝Google Maps）

▲葉門是非洲東北部移民前往波斯灣國家就業的主要路線。（圖／翻攝Google Maps）

《美聯社》報導，葉門是非洲東北部移民前往波斯灣國家就業的主要路線，儘管該國內戰已經持續將近10年，抵達的移民人數近年卻翻漲3倍，從2021年的2.7萬人，成長到2023年的9萬多人。IOM估計，葉門目前約有38萬移民。

為了抵達葉門，移民往往被人口販運集團帶上危險又過度擁擠的船隻，跨越紅海或亞丁灣，頻傳致命事故。今年4月，非洲國家吉布地（Djibouti）外海發生2起沉船事故，奪走至少62條人命。IOM說，這條路線上至少還有1860人死亡或失蹤，包括480人溺斃。

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