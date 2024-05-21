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加薩81萬人流離失所　拜登：以色列在加薩行動「不是種族滅絕」

▲▼南部城市拉法是加薩走廊唯一沒有發生激烈地面戰鬥的城市，目前230萬巴勒斯坦平民中，有超過一半以上都在此避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲在拉法避難的巴勒斯坦平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）20日指出，過去2周，加薩南部城市拉法（Rafah）已逾81萬人流離失所。而美國總統拜登公開表示，以色列在當地的行為，並非種族滅絕（genocide）。

UNRWA提到，以色列對拉法持續進行軍事行動，已有超過81萬人逃離這座城市，「每次有家庭流離失所，他們的生命都處於嚴重危險之中。人們被迫拋下一切尋求安全，但卻沒有安全的地方。」

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

拜登20日表示，以色列在加薩進行的行為「不是種族滅絕」，同時譴責國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等領袖發布逮捕令的行為。

他說，「我們反對國際刑事法院針對以色列領袖的申請與逮捕令，不論這些逮捕令可能意味著什麼，以色列和哈瑪斯之間無法相提並論。讓我把話說清楚，與國際刑事法院針對以色列的指控相反，（加薩）所發生的事情不是種族滅絕。我們反對這種說法……我們將永遠跟以色列站在一起。」

ABC報導此事時形容，拜登在白宮玫瑰園（Rose Garden）一場慶祝美國猶太傳統月的活動上，「為以色列對哈瑪斯的戰爭激勵辯護」，但他也強調了向加薩「因戰爭蒙受巨大痛苦的」巴勒斯坦人提供人道主義援助的努力，並且致力於兩國解決方案。

 
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