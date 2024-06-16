林志傑故鄉籌組SBL第5隊！　謝國樑：盼體育人才根留基隆

▲SBL將成立一支基隆在地球隊。（圖／翻攝自謝國樑臉書，下同）



記者黃資真／基隆報導

基隆市政府積極與中華民國籃球協會(CTBA)爭取下，今(16)日在理事會上通過決議，將成立屬於基隆的超級籃球聯賽(SBL)球隊，也是繼30年前中華職籃(CBA)幸福豹之後再度成立在地球隊，市長謝國樑開心表示，希望藉此「讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球！」

謝國樑於臉書發文指出，他和立法委員林沛祥一同見證CTBA「中華民國籃球協會」，在理事會議中，通過決議將支持在SBL賽事中成立基隆籃球隊。

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謝國樑興奮表示，這是基隆市體育發展的重要里程碑，市府團隊和市民朋友們共同實踐了，建立一支「基隆市球隊」的夢想，「未來我們的球隊除了可以帶動城市運動風氣外，更可以讓體育人才根留基隆，拉長既有的三級銜接制度，讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球！」

謝國樑也提到，球隊籌備期間，市府團隊會盡可能凝聚市民共識，為球隊找到最適合出戰SBL的隊名，同時市府也將投注經費整建既有場館、培植體育人才、鼓勵市民投入籃球運動，讓全城都能因職籃發展而受益，也讓市民與球員獲得舒適的訓練場地。「這是基隆體育發展的新頁，邀請市民一起參與改變，共同讓基隆籃球成為基隆人的驕傲！」

中華籃協理事長謝典林提及，近15年的籃壇人氣王，體育界的長青樹-野獸林志傑，球星魅力就是在SBL台啤時期奠定，以及目前擔任裕隆隊教練，往日的靈活大前鋒，橡皮人李啟億，他們三級籃球時期，都是在基隆的球場與鬥牛場磨練出來的，顯見籃球這項體育項目，在許多基隆人心中占有舉足輕重的地位。