基隆公車也爆「逼學生讓座」！正義女槓阿伯：年輕人要讓會自動讓

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

近日頻傳博愛座爭議，甚至衍生肢體衝突，存廢也再度被拿出來討論。然而昨(18)日下午基隆505路公車上，又有阿伯要求女高中生讓座，一旁女乘客見狀出言勸阻「人家要讓會自動起來」、「不要這樣趕年輕人」，也讓一票網友叫好。

▲基隆505路公車有阿伯要求學生讓座。（圖／Threads網友@alpm21_burg授權提供）



Threads上一名網友PO出事發畫面，當時車內擠滿民眾，位子也坐滿，部分老年人只能站著，此時其中1名阿伯見女高中生坐在位子上，便出言要求讓老人家坐，一旁同樣站著的女子聽聞便制止「你不要這樣趕年輕人」，阿伯否認「我沒有趕，我只是這樣講，上來要讓老人坐」，女子強調「人家要讓就會自動起來讓」、「現在的教育跟以前的教育不一樣了啦，你不要這樣想啦！」，阿伯這才安靜下來，該名網友也表示「重點那位子還不是博愛座。」

當事者女高中生也在Threads發文解釋，當時車內很擠，看到有座位空著就去坐了，畢竟擠在入口也佔空間，沒想到過了幾站後，一群老年人上來，其中1個人還說要讓座，「我平常看到有阿公阿嬤，如果沒有不舒服的話，我是真的會讓座的，但剛剛505超擠，根本沒有空間」，當下才回覆因為太擠沒辦法讓，結果阿伯卻一直唸，她也很感謝當下替她們說話的女乘客。

針對此案，基隆市警方回應「未接獲報案」；基隆公車總站站長鄭文彭則表示，因為事情發生當下，也不能直觀看出誰到底需要讓座，所以司機都是會用廣播勸導的方式來應對，期望接下來不會再有更多衝突爆發。