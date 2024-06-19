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普丁軍隊接獲命令　見到烏軍「直接斬首」！頭顱擺車上畫面曝

▲▼烏方指控俄國把烏克蘭士兵斬首後，將頭顱放置在軍車上。（圖／翻攝自X）

▲烏方指控俄國把烏克蘭士兵斬首後，將頭顱放置在軍車上。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭戰場最近流出一張照片，顯示俄羅斯軍隊在裝甲車的引擎蓋上，放置了一顆據信是烏克蘭士兵的頭顱，而烏方也接獲情報，聲稱普丁的部隊公然違反《日內瓦公約》，命令士兵在遇到烏軍時，不要俘虜，而是直接將他們斬首。

據《太陽報》報導，烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）最近公開一張空中偵察無人機在頓內茨克拍攝的照片，顯示烏克蘭士兵遭敵軍斬首後，頭顱被放置在俄國裝甲車上的照片，譴責俄羅斯「可怕的野蠻行徑」無法在21世紀被容忍。

柯斯汀怒道，「這張照片證實，俄國的戰爭罪行並不是單一事件，而是政權計劃政策的一部分。這些命令是由俄羅斯的營長和連長發出的，我們一定會對他們追究到底，絕不會讓這些罪行逍遙法外。」

據悉，烏軍接獲情報，聲稱頓內茨克地區Volnovakha區的一名俄國指揮官命令部下不要俘虜烏克蘭士兵，而是將他們斬首。報導稱，若相關命令屬實，那俄方此舉明顯已違反《關於戰俘待遇之日內瓦公約》和《日內瓦公約附加議定書》。

今年4月9日，烏克蘭總檢察長辦公室已通報了27項與處決烏克蘭戰俘相關的刑事案件，並開始審理俄羅斯軍隊涉嫌謀殺54名烏克蘭戰鬥人員的案件，而聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）也自俄烏戰爭在2022年2月爆發後，就多次指責俄羅斯虐待戰俘。

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