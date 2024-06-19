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普丁凌晨飛抵平壤！金正恩「兩次擁抱」激情迎接　市民高歌讚頌邦誼

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

▲金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁結束薩哈共合國（俄羅斯聯邦主體之一）行程後，旋即搭乘專機飛往北韓（朝鮮），並於今（19）日凌晨抵達平壤，由北韓最高領導人金正恩在機場恭候迎接，雙方見面時笑著握手、連續擁抱2次，展現兩國間親密的信賴和情誼，接著兩人搭乘普丁贈與的豪華轎車，預估兩人將進行9小時談話。

根據《韓聯社》，受到金正恩誠摯邀請，此次是普丁睽違24年再度出訪北韓進行國是訪問，普丁搭乘專機「伊留申伊爾-96」於19日凌晨2時22分（台灣時間1時22分）抵達平壤順安國際機場，俄媒則是拍到金正恩獨自一人在機場溫馨守候的身影，當普丁步出專機、走上迎賓紅毯時，從一名身穿韓服（朝鮮傳統服飾）的女性接過花束。

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

俄媒《莫斯科共青團員報》指出，當普丁抵達平壤順安國際機場時，平壤市區傳出居民們合唱歌曲，讚頌俄羅斯和北韓之間的友邦情誼。

普丁和金正恩兩人面露笑容，在握手問候後，還接連兩次互相擁抱，展現兩人高度信任的關係和情誼。兩人透過現場口譯際行對話，過程中仍持續握手，隨後往車隊的方向走去。普丁在言談時比手畫腳，金正恩則是在一旁傾聽，並走向俄羅斯豪華轎車Aurus Motors，該輛專車為普丁所擁有。

從俄媒公開的影像，只見普丁、金正恩互相向對方比手致意，禮讓對方先行搭乘，最後普丁坐上右後座、金正恩則是繞到車門對面坐上左後座，車隊往錦繡山迎賓館的方向駛去，路途中能見到道路兩旁掛滿俄羅斯國旗、普丁的宣傳肖像，平壤的高層樓建築映入眼簾，深夜時分甚至還燈火通明。

▼普丁、金正恩搭乘的豪華轎車從機場始向錦繡山迎賓館，北韓派出巡邏車隊護送。（圖／路透）

▲▼普丁、金正恩搭乘的豪華轎車從機場始向錦繡山迎賓館，北韓派出巡邏車隊護送。（圖／路透）

▲▼普丁、金正恩搭乘的豪華轎車從機場始向錦繡山迎賓館，北韓派出巡邏車隊護送。（圖／路透）

據悉，今年2月普丁將俄羅斯豪華轎車Aurus Motors贈送給金正恩，似乎不介意此舉是否違反聯合國安理會對於北韓的制裁。

俄媒公開的影像中，甚至能透聽到北韓方面人員在機場等候時，用俄語向俄方人員表示，「好熱，（氣溫）有32度」。

普丁和金正恩的座車抵達錦繡山迎賓館。據悉，中國國家主席習近平2019年出訪北韓時，就是下榻此處。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，金正恩一路陪同普丁至下榻處，並對普丁表示，「祝您好眠」。

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

南韓《韓聯社》、《News1》分析，北韓所主辦的歡迎儀式預計19日中午在金日成廣場盛大展開，下午時普丁與金正恩將前往錦繡山迎賓館進行長達1個半小時的會談，並在之後的非公開談話中，在迎賓館周邊散步、飲茶，兩人碰面的時間可能將長達9個小時。

此次會談後，俄羅斯與北韓之間的關係將升級為「全面性戰略夥伴」，而普丁與金正恩將在會談時簽署相關文件，是自從俄羅斯2022年向烏克蘭發動「特殊軍事行動」以後，俄朝關係的全面升級。

俄羅斯克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，普丁將和金正恩進行各種不同形式的會談，包括擴大會談、非對外公開會談，談及雙方在政治、軍事、經濟、文化等多方面的合作，並簽署重要文件，且在非公開會談討論極度機密的敏感議題。

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