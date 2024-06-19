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普丁凌晨才抵達平壤　南韓媒體譏：「遲到隊長」不意外！

▲▼金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

▲金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁原定18、19日「兩天一夜」出訪北韓（朝鮮），然而因為他睽違10年造訪薩哈共合國（俄羅斯聯邦主體之一），在行程比預定時間晚結束後，他才搭乘專機飛往平壤，3個小時後才於今（19）日凌晨抵達，而北韓最高領導人金正恩則是在機場等候多時。

韓媒譏諷，普丁並沒有辜負「遲到隊長」這一綽號。

根據南韓《韓聯社》、《韓聯社》，普丁搭乘專機「伊留申伊爾-96」，直到19日凌晨2時22分（台灣時間1時22分）才抵達平壤順安國際機場，原定兩天一夜的國是訪問行程，直接壓縮成「一天內結束」，緊接著必須啟程飛往越南。

回顧普丁過去會晤各國領導人時，總是習慣遲到，因此又被外界封為「遲到隊長」。

2014年，普丁與前德國總理梅克爾進行會談時，遲到4個小時15分鐘；2016年，與南韓前總統朴槿惠會談時，遲到1個小時45分鐘；2018年，與前日本首相安倍晉三會談時，遲到2個小時30分鐘；2019年，在二十大工業國（G20）峰會期間，與南韓前總統文在寅會談時，遲到將近2個小時。

報導分析，然而此次普丁接受金正恩盛情邀請、前往北韓進行國是訪問時卻因此遲到，此次遲到對於普丁而言「實屬罕見」，因為過去普丁每當準備會晤金正恩時，總是比對方率先抵達會場等候迎接，去年9月金正恩搭乘綠皮專車訪俄前往東方太空發射場時，甚至還讓普丁等了30分鐘。

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