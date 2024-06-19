日媒：俄羅斯計畫將北韓打造成「專屬兵工廠」　獲取500萬發子彈

▲金正恩在平壤順安機場恭候普丁，兩人見面後互相擁抱，並搭上普丁贈送的豪華轎車，前往錦繡山迎賓館。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁今（19）日凌晨搭乘專機飛抵平壤，由北韓（朝鮮）最高領導人金正恩現場恭候迎接，外界關注俄朝兩國是否加強軍事合作。日媒分析，深知俄烏戰爭邁向長期化的俄羅斯，勢必得從北韓獲取彈藥和彈道飛彈的支援，且已獲得500萬發彈藥援助，無疑是將北韓打造成「專屬兵工廠」。

根據日媒《日經新聞》，普丁「睽違24年」再度前往北韓國是訪問的其中一大項主要原因，恐怕與軍事合作脫離不了關係。由於美國、歐盟在俄烏戰爭中選擇提供烏克蘭彈藥，因此彈盡援絕的俄羅斯勢必得從北韓取得大量彈藥。

南韓國防部長申源湜本月14日接受《彭博社》專訪時提到，從北韓運往俄羅斯的貨櫃量來估算，北韓恐怕已經提供俄羅斯超過480萬發以上的彈藥。

▲金正恩去年3月親自前往平壤順安視察ICBM火星-17型試射。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，身為烏克蘭最為強大後盾的美國，2022至2023年在一年內最少向烏克蘭提供100萬發以上的彈藥，至於歐盟則以提供100萬發彈藥為目標，截至目前為止已經提供了一半；依照南韓政府估算，北韓提供俄軍的彈藥數量，恐怕已經能夠凌駕西歐之上。

報導分析，雖然俄羅斯國內兵工廠仍在正常運作、生產彈藥，但若要應付邁向長期化的俄烏戰爭，則勢必得與北韓合作；至於北韓，則是為了要實現黨中央2021年訂出的國防發展5年計畫，勢必得從俄羅斯取得先進武器，尤其性能優越的地對空飛彈、防空雷達，可以協助抵禦美國、日本、南韓的先進匿蹤戰機。

也有分析指出，俄軍目前已經在烏克蘭前線戰場使用來自北韓的武器，包括北韓研製的火星-11型、KN-23、KN-24等彈道飛彈，「北韓透過提供導彈給俄羅斯，取得武器實戰使用機會」。

日媒《讀賣新聞》則認為，自從俄烏戰爭爆發以後，北韓一方面向彈盡援絕的俄羅斯供應武器，一方面已經成功逆轉原本單方面依賴俄國的局勢，「北韓期盼透過向俄國提供武器，從俄國取得核武與導彈研發技術，與俄國展開軍事技術合作。」