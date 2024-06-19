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快訊／普丁、金正恩正式會晤！　北韓盛大歡迎典禮畫面曝光

▲▼普丁、金正恩抵達金日成廣場，北韓舉行盛大歡迎儀式。（圖／翻攝自Telegram）

▲普丁、金正恩抵達金日成廣場，北韓舉行盛大歡迎儀式。（圖／翻攝自Telegram，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

根據《塔斯社》等俄媒，俄羅斯總統普丁、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩稍早皆已抵達平壤金日成廣場，北韓主辦盛大的歡迎儀式，現場有盛大的儀仗隊，以及平壤市民們雙手捧花歡迎。普丁、金正恩到場後，還和出訪團握手。目前兩人已經正式展開會談，現場有外交、國防相關官員陪同。

媒體預估，普丁將與金正恩進行90分鐘的會談。《俄羅斯新聞社》指出，普丁於當地時間19日中午12時15分（台灣時間上午11時15分）由車隊護送抵達金日成廣場，金正恩則是在現場迎接，兩人旋即走向廣場。

金日成廣場位於平壤市區，為現今全球前30大廣場之一，面積達7萬5000平方公尺，可容納110萬人。

▲▼普丁、金正恩抵達金日成廣場，北韓舉行盛大歡迎儀式。（圖／翻攝自Telegram）

金日成廣場建築物上懸掛著俄羅斯、北韓的國旗，中央還懸掛著普丁、金正恩兩人的肖像畫。歡迎儀式上演奏俄羅斯與北韓的國歌，在檢閱儀仗隊伍後拍攝紀念合照。歡迎儀式結束後，普丁和金正恩前往錦繡山迎賓館，於中午12時40分（台灣時間11時40分）進行90分鐘的雙邊會談。

俄國方面派出外交部長拉夫羅夫、第一副總理曼圖羅夫、能源副總理諾瓦克、克里姆林宮發言人佩斯科夫、駐北韓大使馬歇各羅、新任國防部長別洛烏索夫、聯邦衛生部長穆拉什科、交通部長斯塔羅沃伊特、俄羅斯鐵路公司總經理別洛澤羅夫。

至於北韓方面則派出內閣總理金德訓、外務相崔善姬、黨中央軍事委員會副委員長朴正天、黨組織書記趙甬元、黨國際副相金成男、外務省副相任天一。

▲▼普丁、金正恩抵達金日成廣場，北韓舉行盛大歡迎儀式。（圖／翻攝自Telegram）

俄媒《國技文傳電訊社》分析，雖然此次普丁來訪將和金正恩進行各種形式的會談，但最為重要的會談將會是兩人「非對外公開」的一對一談話，預估談論最為重要、且最為敏感的議題。

普丁從薩哈共和國（俄羅斯聯邦主體之一）搭乘專機起飛，經過3個多小時的飛行後，今（19）日凌晨2時22分抵達平壤順安國際機場，由金正恩在現場守候。繼去年9月在東方太空發射場的會談，此次兩人預估將簽署「全面戰略夥伴關係」宣言。

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