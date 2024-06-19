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專家：中國襲菲船意在激怒美國　為台海戰爭做準備

▲中菲南海衝突。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲ 中菲南海衝突。（圖／翻攝玉淵譚天）

文／中央社

部分專家說，中國正慢慢逼近在菲律賓附近海域採取戰爭行動，增強敵對行徑可能很快會跨紅線，迫使受條約約束的美國介入保衛菲國，助中方評估美方反應時間，為台海戰爭做準備。

「菲律賓星報」（Philippine Star）專欄作家、「中東媒體研究所」（Middle East Media Research Institute, MEMRI）中國媒體研究計畫特別顧問馬西根（Andrew J. Masigan）告訴美國福斯數位新聞頻道（Fox News Digital），「中國是在故意嘲弄菲律賓…北京必須為升高情勢合理化。」

他說，「每當菲律賓採取行動，中國就會升高情勢…舉例來說，當菲律賓增加兩艘海岸防衛隊船隻，中國就增加6艘。」但馬西根表示，他的國家不會「落入中國圈套」，將繼續遵守國際法，同時致力加強美國-澳洲-菲律賓-日本聯盟，並增加與台灣、越南和馬來西亞的合作。

中國聲稱對南海約90%海域擁有主權，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）向媒體表示，中國將把這個區域變成「中國湖」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）最近說明中國控制這些水道代表的意義，他指出，「再也沒有區域議題這種事，南海是全球一半貿易運輸的通道，因此，南海的和平與穩定與航行自由是全球議題」。

中國海軍或海警船幾乎每天都在騷擾台灣或越南漁船，但自2023年年底以來，北京大幅加強對菲律賓的攻擊。中方朝民用與菲律賓海岸防衛隊船隻照射軍事級雷射與發射高壓水柱，其他敵意行為包括包圍、封鎖甚至是撞擊菲律賓船隻。

中國人民解放軍海軍現在擁有全球數量最多的現役軍艦，而中國海警是一支有超過160艘武裝船隻和許多巡邏船的準軍事部隊，近期加強與菲律賓漁民和菲律賓海岸防衛隊的對峙。中國也會利用「海上民兵」，也就是有受中國軍隊訓練人員的漁船。

小馬可仕一再呼籲中國減少侵略行為，並警告如果有菲律賓人（軍人或平民）在對峙中被殺害，「我們將肯定會破釜沉舟」。

「台灣軍民關係：認同與轉變」（Civil-Military Relations in Taiwan: Identity and Transformation，暫譯）作者康迪恩（Dean Karalekas）告訴福斯數位新聞頻道，「台灣是（這一切的）獎品。但中國軍方已有幾十年沒有嚐過作戰的滋味。」他說，欺凌在軍力相對較弱的菲律賓，「可能是讓未經考驗的中國海軍獲得一些戰鬥經驗的方式」。

康迪恩說，「北京想知道美國是否想打另一場戰爭。試探美國意向的良好試金石是，美國海軍是否會對針對菲律賓的明顯開戰理由做出反應。菲律賓是美國的條約盟國，無論在戰略或其他層面，都沒有模糊之處。」

他說，儘管有明確的條約義務，如果中國對菲律賓採取行動，沒有引發華府的軍事反應，「那麼北京可能會將此解讀為，美國不太可能出力支持台灣，尤其是在現在拜登政府執政的情況下，這只會反映出弱點」。

康迪恩指出，這將讓「中國評估美國的反應時間，觀察他們的戰術，累積與美國海軍作戰的寶貴經驗，這是一場低風險的衝突，可在不失去面子的情況下輕易退出」。

中國的行動已導致多國發展反制措施。美國、菲律賓、日本與澳洲軍方正在討論更密切地合作。美國目前能使用菲律賓9座臨時基地，還有更多基地正在最靠近台灣的菲律賓島嶼建造。台灣與菲律賓自2021年來致力於訓練合作。今年4月，台灣證實計劃與菲律賓簽署更全面的協議，以加強共同海上安全。（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）

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