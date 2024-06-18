民團連續3天再戰立法院街頭　北市警局規劃管制路線看這裡

▲民團19日至21日連續3天上立法院街頭，北市警中正一分局也針對周遭交通進行管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

立法院職權修法覆議案，朝野黨團協商19及20日邀行政院長卓榮泰報告、21日記名表決，有相關民間團體再次號召民眾上街頭，北市警局也在做出準備，針對19日至21日連續3天，在立法院周遭從上午8時至晚上12時止進行交通管制。

北市警局中正一分局表示，中正區青島東路、濟南路1段於2024年6月19日（星期三）至21日連續3天，每日8時起至24時止，申准舉辦集會活動，也規劃交通疏導管制勤務。

首先，19日0時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道及濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至6月21日24時活動結束後開放。（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

活動預計在21日0時起結束，北市警局中正一分局也規劃，從青島東路（鎮江街【不含】至林森南路【不含】）往東全線車道、往西內側1線車道。（視交通狀況提早或延後管制）。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。