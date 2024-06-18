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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠籲坐下來好好談《財劃法》修法　藍白版差了3000億元

▲▼民進黨立院黨團召開 沒有人是局外人 青鳥護台灣 全民一起來 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會明（19日）將繼續審查《財政收支劃分法》修法，但尚無行政院版草案。民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）應詢呼籲應理性對話，目前各版本差距高達17倍，應經過充分討論；民進黨團書記長莊瑞雄則指，過去幾十年沒修就是因為談不攏，現在藍白版差了新台幣3000億元，國民黨內部各主張也差了5400億元，還不包括各縣市首長的主張。

吳思瑤批評，國民黨與民眾黨的政治目的是「擴權也要搶錢」，現在他們在「國會擴權法案」付出了相當高的代價，不希望這樣負面的作法在《財劃法》又重蹈覆轍。她說，不管是政治權力或財源下放，都要經過充分討論，沒有討論不是民主，《財劃法》各版本差距高達17倍，不是數字隨便填一填那麼簡單，也不是各自站在自己本位，思考對自己有利的分配就好，國家財源一定要公平公正，有合宜的試算。

莊瑞雄表示，國民黨團版《財劃法》修正草案規定中央釋出財源部分增加5777億元，民眾黨版才2775億元，而國民黨立委陳玉珍主張333億元，國民黨立委羅明才版本是396億元，國民黨立委王鴻薇版本是518億元，國民黨立委許宇甄版本是628億元，國民黨立委邱鎮軍版本是1328億元，國民黨立委丁學忠版本是2588億元，無黨籍立委陳超明是3362億元。

莊瑞雄指出，國民黨版與民眾黨版差了3000億元，而國民黨內部主張也差距5400億元，這麼多版本，還不包括地方縣市首長的主張，例如國民黨籍的彰化縣長王惠美便認為要把中央、地方該做什麼講清楚，是的，民進黨團也認為該講清楚，另外，國民黨籍的雲林縣長張麗善也主張透過《財劃法》扶貧，調劑地方財政盈虛，例如「盈」的六都要流一點出來，但對他們來講，根本辦不到。

莊瑞雄表示，大家真的可以坐下來好好談一談，光是政黨自己的提案就是大哉問了，應該讓中央地方達到均衡，財政穩健、規模擴大，這應該不是意氣之爭。他直言，過去幾十年沒修《財劃法》就是因為談不攏，中央出的版本，朝野兩大黨真的就會埋單嗎？呼籲朝野、中央地方、學者專家好好溝通，冷靜來談一談。

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