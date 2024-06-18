　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

▲▼民黨立委王鴻薇舉行「賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！」記者會 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇要朱立倫出面定調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委賴士葆與王鴻薇等人4月時曾共同提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，但據了解，目前教育文化委員會召委柯志恩無意排案，認為民進黨拒絕核電延役，經濟部長也認為不缺電，所以毋需幫民進黨解套；但是提案的王鴻薇則說，這是為全民而做，不解柯志恩為何沒有排案，並呼籲黨主席朱立倫應出面定調、說清楚。藍委內部意見的歧異，有可能會讓修法胎死腹中。

核三廠即將除役，擔心電力出現缺口，藍委曾提出「核子反應器設施延役條例草案」，內容為核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請，經由運轉執照換發的規定，確認安全無虞後可持續安全運轉，明白「排除」現行核子反應器設施管制法第6條第2項申請時間的限制，盼在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

而針對核二、核三延役的相關提案，加上賴士葆、王鴻薇四月提案的「核子反應器設施延役條例草案」，共有5案已一讀交付立院教育文化委員會審查，只是草案何時排審卻無下文。

教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩表示，她主責教育部、國科會、故宮、中研院，而經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會回答在野立委質詢時表示，個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年。既然經濟部長提出來，那就請民進黨籍召委林宜瑾去排案。她也指出，當時民進黨立委洪申翰等人拒絕核電延役，然後經濟部長現在又這樣說，民進黨內部可不可以先溝通？

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲該提案由教育及文化委員會審查，目前藍召委柯志恩也無意排案。（圖／記者李毓康攝）

不過提案「核子反應器設施延役條例草案」之一的藍委王鴻薇接受記者詢問時則指出，很多人說不要提，讓民進黨自作孽自己收拾，但他們是人民選出的民代，就應該為人民做事，不該被政治意識形態綁架，「今天制定的這個新條例，不是要替民進黨解套，是要幫全民解套」。

王鴻薇表示，且就算法條過了，民進黨不申請也沒用，因為還有安全審查要由台電、經濟部推動。王鴻薇強調，這是新北市長侯友宜在競選總統時就提出的政見，將加速去碳及再生能源佈局，推動台灣現有的三座核電廠檢修延役，成立「核四總體安全審查委員會」，推動核四電廠重啟，「難道這也是錯的嗎？」

面對核三廠1號機除役在即、草案很可能胎死腹中，王鴻薇呼籲朱立倫應出面講清楚，明明先前受訪時也稱「國民黨要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年」，還說核電延役是國安問題，不要受意識形態綁架，「現在該出來定調了。」王鴻薇也說，自己之前已在黨團大會中表達過意見，此草案不該不了了之。

究竟要不要排審核電延役草案，藍委內部明顯出現歧異，藍營人士指出，之所以會有如此多頭馬車的情況，主因是黨團未有任何指示與決議，「就連黨團幹部都沒有說要排案，柯志恩要怎麼自己決定這件事？」更何況，黨內雜音不斷，多數藍委都認為何必急著修法替民進黨解套，核三廠1號機7月就將除役，今（18日）開始逐步功率遞減運轉，「民進黨愛面子，就會自食惡果。」該人士也直言，這都是肇因少數立委開記者會提出草案，黨內根本沒有明確討論，才會導致戰線不一致的問題。

ET快訊
曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」　母女心結全說了
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

東陽股東會通過配息4元　總裁吳永祥：持續獵地擴廠

搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

瓦城股東會通過配發11元股利　下半年再推1新品牌

人夫外遇車震！遭特斯拉「哨兵模式」出賣　正宮當街怒撕小三

政治熱門新聞

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

中國最強核潛艦現蹤海峽中線　全程浮航動向曝

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

漢光40號取消假想紅軍　國防部回應

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

濱江居民批強徵土地　柯這樣說

澎湖出現解放軍潛艦　馬文君：不像是威脅

更多熱門

相關新聞

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳盼在台擴大投資，但也擔憂「AI超級電腦」需足夠電力。面對設在內湖科技園區的輝達台灣分公司周遭18日中午發生停電，台電說明主因是地下電纜不良，民眾黨台北市議員陳宥丞喊話民進黨政府要重視用電結構問題，國民黨台北市議員游淑慧也認為，中央如何估產業發展用電，計畫公式應透明化。

覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

陸邀台藝人組「台灣擁和黨」　藍委：綠修反滲透法有使用嗎

陸邀台藝人組「台灣擁和黨」　藍委：綠修反滲透法有使用嗎

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

關鍵字：

國民黨柯志恩王鴻薇核電延役朱立倫台電經濟部

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面