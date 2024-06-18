核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

▲王鴻薇要朱立倫出面定調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委賴士葆與王鴻薇等人4月時曾共同提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，但據了解，目前教育文化委員會召委柯志恩無意排案，認為民進黨拒絕核電延役，經濟部長也認為不缺電，所以毋需幫民進黨解套；但是提案的王鴻薇則說，這是為全民而做，不解柯志恩為何沒有排案，並呼籲黨主席朱立倫應出面定調、說清楚。藍委內部意見的歧異，有可能會讓修法胎死腹中。

核三廠即將除役，擔心電力出現缺口，藍委曾提出「核子反應器設施延役條例草案」，內容為核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請，經由運轉執照換發的規定，確認安全無虞後可持續安全運轉，明白「排除」現行核子反應器設施管制法第6條第2項申請時間的限制，盼在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

而針對核二、核三延役的相關提案，加上賴士葆、王鴻薇四月提案的「核子反應器設施延役條例草案」，共有5案已一讀交付立院教育文化委員會審查，只是草案何時排審卻無下文。

教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩表示，她主責教育部、國科會、故宮、中研院，而經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會回答在野立委質詢時表示，個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年。既然經濟部長提出來，那就請民進黨籍召委林宜瑾去排案。她也指出，當時民進黨立委洪申翰等人拒絕核電延役，然後經濟部長現在又這樣說，民進黨內部可不可以先溝通？

▲該提案由教育及文化委員會審查，目前藍召委柯志恩也無意排案。（圖／記者李毓康攝）

不過提案「核子反應器設施延役條例草案」之一的藍委王鴻薇接受記者詢問時則指出，很多人說不要提，讓民進黨自作孽自己收拾，但他們是人民選出的民代，就應該為人民做事，不該被政治意識形態綁架，「今天制定的這個新條例，不是要替民進黨解套，是要幫全民解套」。

王鴻薇表示，且就算法條過了，民進黨不申請也沒用，因為還有安全審查要由台電、經濟部推動。王鴻薇強調，這是新北市長侯友宜在競選總統時就提出的政見，將加速去碳及再生能源佈局，推動台灣現有的三座核電廠檢修延役，成立「核四總體安全審查委員會」，推動核四電廠重啟，「難道這也是錯的嗎？」

面對核三廠1號機除役在即、草案很可能胎死腹中，王鴻薇呼籲朱立倫應出面講清楚，明明先前受訪時也稱「國民黨要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年」，還說核電延役是國安問題，不要受意識形態綁架，「現在該出來定調了。」王鴻薇也說，自己之前已在黨團大會中表達過意見，此草案不該不了了之。

究竟要不要排審核電延役草案，藍委內部明顯出現歧異，藍營人士指出，之所以會有如此多頭馬車的情況，主因是黨團未有任何指示與決議，「就連黨團幹部都沒有說要排案，柯志恩要怎麼自己決定這件事？」更何況，黨內雜音不斷，多數藍委都認為何必急著修法替民進黨解套，核三廠1號機7月就將除役，今（18日）開始逐步功率遞減運轉，「民進黨愛面子，就會自食惡果。」該人士也直言，這都是肇因少數立委開記者會提出草案，黨內根本沒有明確討論，才會導致戰線不一致的問題。