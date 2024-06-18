內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

▲內科18日中午發生停電，台灣電力公司說明是因地下電纜不良。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳盼在台擴大投資，但也擔憂「AI超級電腦」需足夠電力。面對設在內湖科技園區的輝達台灣分公司周遭18日中午發生停電，台電說明主因是地下電纜不良，民眾黨台北市議員陳宥丞喊話民進黨政府要重視用電結構問題，國民黨台北市議員游淑慧也認為，中央如何估產業發展用電，計畫公式應透明化。

面對內科驚傳停電，台電回應，18日11時18分因饋線跳脫造成台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，台電獲報後立即趕赴現場搶修，已於3分鐘內轉供復電逾五成（347戶），並於12時9分累計復電逾八成五（564戶），12時26分全數復電，而事故主因則是「地下電纜不良」。

▲台北市議員陳宥丞。（資料圖／記者林敬旻攝）

由於輝達台灣分公司就位於內科，而黃仁勳過去已表示擔憂AI超級電腦需要足夠電力，使民眾黨台北市議員陳宥丞表示，從民生用電、觀光區域到外商投資的台灣科技重鎮都會跳電，尤其是晶片科技業不容一釐米的差錯、一秒鐘的斷電，黃仁勳也早就提出預警。

陳宥丞喊話，請民進黨政府重視用電結構問題，「別讓百姓、產業到觀光，都因為台電而喪失競爭力！」

而國民黨台北市議員游淑慧也發文指出，「唉⋯輝達在台灣的總部就在內科，黃仁勳前腳才走，他所擔心的電力問題馬上發生。這幾年，我總說民進黨的能源政策是走在鋼索上，小心翼翼維持現有的供電，在沒有想好未來的用電成長下，盲目的推動綠電非核。」

游淑慧提及，前行政院長陳建仁卸任前曾說2030年不缺電，「他怎麼算的？有清楚交代嗎？現有的供電和現有的用電，發電的成長和用電的成長，產業發展的用電需求，怎麼估的？」

游淑慧說，不管是半導體和AI都是用電怪獸，這些計畫公式應該透明化，2050淨零碳排政策的達成會增加多少用電量？例如其中大規模的將油車改為電動車，「如果按郭智輝省冷氣的說法，要民生用電限縮節電，又能節多少？」內科是許多科技產業的營運總部，也有許多大數據、伺服器的機房，供電的穩定是重中之重，當不該停電地方都停電，就是危機。