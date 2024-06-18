5106萬電力博物館閒置虛擲公帑　監察院糾正金門縣府

▲監察院糾正金門縣政府。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對金門縣政府為活化再利用退停的太武電廠，耗資超過新台幣5106萬元建置電力博物館，但完工迄今閒置未啟用，以及投入5204萬元將西洪二營區轉建置體能訓練場，但使用效能不彰，監察院財政及經濟委員會今（18日）指其虛擲浪費公帑，因此糾正金門縣政府。

監委陳景峻調查發現，金門縣政府將退停之太武發電廠轉化再利用建置電力博物館，由離島建設基金及該府自籌款共投入5106餘萬元建置，然因整體計畫規劃不周，且未妥善評估可行性，2015年度建置完成後，始發現現場環境潮濕，無除濕及通風設備規劃，又無外電可使用，電子電氣設備長期易受潮濕故障，無法啟用，致長期閒置，造成公帑虛擲浪費，又對於相關人員疏失責任，迄未確實檢討，均核有違失。

陳景峻更進一步深入調查發現，金門縣政府原規劃將西洪二營區轉化為戰鬥體驗園區，嗣經檢討，認為恐不足以吸引大量遊客前往觀光，經現勘後轉以童軍露營區之方向規劃建置體能訓練場，由離島建設基金及該府自籌款合計投入5204萬餘元經費建置，然營區自2017年度啟用後迄今，使用率欠佳，核有違失。

陳景峻表示，金門縣政府近年因歲入不敷支應歲出，已連年發生歲計短絀之情形，造成短絀原因多為一般性政務、經濟發展及社會福利等支出增加，2010年度短絀金額甚至高達31.01億元，原因為受疫情嚴重影響，減免水頭港旅客服務中心免稅商店權利金、航商船舶碇泊費、清潔費等規費，以及金門酒廠實業股份有限公司捐贈收入減少所致。

陳景峻說明，固然2023年度該府歲計短絀情形已縮減至0.89億元，然長期以來自籌財源比率偏低，又未有效管控歲出，致歲出偏高，財政努力程度，顯未能跟上歲出成長，為強化財政自主能力，健全財務結構，該府允宜積極拓展自籌財源，並嚴守財政紀律，以利財政穩健永續發展。